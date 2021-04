筒美京平2日間のトリビュートライブ、斉藤由貴ら追加出演者発表

2021年4月17日、18日の2日間、東京国際フォーラム ホールAにて開催される「~筒美京平 オフィシャル・トリビュート・プロジェクト~ ザ・ヒット・ソング・メーカー 筒美京平の世界 in コンサート」の追加出演者が発表された。



ジュディ・オング「魅せられて」や近藤真彦「スニーカーぶる〜す」など、1960年代から50年間にわたり数多くのヒット曲を世に送り出してきた筒美京平。全曲・筒美京平作品で送る本コンサートで、新たに斉藤由貴、夏木マリ、乃木坂46(伊藤純奈 & 樋口日奈)(4/18のみ)、武藤彩未の出演が発表された。



関連記事:小泉今日子、筒美京平からの宝物を披露したアコースティックライブ



また、追加予定演奏曲も新たにアナウンスされ「あなたを・もっと・知りたくて」、「雨がやんだら」、「さらば恋人」、「17才」(4/17のみ)、「卒業」、「なんてったってアイドル」(4/18のみ)、「WAKU WAKUさせて」が発表されている。加えて、本コンサート出演者、及び演奏者よりコメントも届いている。コメントはオフィシャルサイトにて。





<公演情報>







「~筒美京平 オフィシャル・トリビュート・プロジェクト~ ザ・ヒット・ソング・メーカー 筒美京平の世界 in コンサート」



2021年4月17日(土)東京国際フォーラム ホールA

2021年4月18日(日)東京国際フォーラム ホールA



チケット全席指定:15000円(税込)※未就学児入場不可



●オフィシャル先行(抽選)

受付期間:2021年3月8日(月)~2021年3月14日(日)23:59

受付URL:https://w.pia.jp/t/kyohei-tsutsumi/

※申し込み制限:お一人様、1公演につき4枚まで

※毎週火・水/午前2:30〜5:30はシステムメンテナンスのため受付休止となります



●チケット一般発売日

2021年4月3日(土)10:00~



[出演] (50音順)

麻丘めぐみ / 浅田美代子 / 伊東ゆかり / 稲垣潤一(4/17のみ) / 岩崎宏美(4/18のみ) / 太田裕美 / 大友康平 / 大橋純子 / 郷ひろみ / 斉藤由貴[NEW] / ジュディ・オング / 庄野真代 / C-C-B / 中村雅俊 / 夏木マリ[NEW] / 乃木坂46(伊藤純奈 & 樋口日奈)(4/18のみ) [NEW] / 野口五郎 / NOKKO / 野宮真貴 / 早見優 / 平山三紀 / 藤井隆 / ブレッド&バター / 松崎しげる / 松本伊代 / 武藤彩未[NEW] / 森口博子 / Little Black Dress / ROLLY

※50音順。都合により出演者が変更になる場合がございます。予め御了承ください。

※本公演は、特定のアーティストがメインとなるイベントではございません。

※各日で出演者が多少異なりますのでご注意下さい。



演奏バンド:『 船山基紀とザ・ヒット・ソング・メーカーズ 』

船山基紀(音楽監督・指揮) / 中西康晴(Keyboards) / 安部潤(Keyboards) / 土方隆行(Guitar) / 増崎孝司(Guitar) / 吉川忠英(A.Guitar) / 高水健司(Bass) / 山木秀夫(Drums) / 斉藤ノヴ(Percussion) / AMAZONS(Chorus):大滝裕子・斉藤久美・吉川智子 / ルイス・バジェ(Trumpet) / 竹内悠馬(Trumpet) / 鍵和田道男(Trombone) / アンディ・ウルフ(Saxophone) / 石亀協子Strings



[予定演奏曲目 / 全曲作曲:筒美京平]

青い地平線 / 赤い風船 / あなたを・もっと・知りたくて[NEW] / 甘い生活 / 雨がやんだら[NEW] / AMBITIOUS JAPAN! / さらば恋人[NEW] / 時代遅れの恋人たち / 17才(4/17のみ)[NEW] / セクシー・バス・ストップ / セクシャルバイオレットNo.1 / センチメンタル・ジャーニー / 卒業[NEW] / 抱きしめてTONIGHT / たそがれマイ・ラブ / 東京ららばい / ドラマティック・レイン (4/17のみ) / 飛んでイスタンブール / 夏色のナンシー / なんてったってアイドル(4/18のみ)[NEW] / にがい涙 / 人魚 / ブルー・ライト・ヨコハマ / また逢う日まで / 真夏の出来事 / 魅せられて / 芽ばえ / 木綿のハンカチーフ / よろしく哀愁 / リップスティック / ロマンス(4/18のみ) / Romanticが止まらない / WAKU WAKUさせて[NEW] / Oneway Generation

and more...



※50音順。都合により曲目が変更になる場合がございます。予め御了承下さい。

※各日で曲目が多少異なります。予めご了承ください。



オフィシャルサイト:https://kyohei-tsutsumi-live.com/