許斐剛原作による「ミュージカル『テニスの王子様』4thシーズン 青学（せいがく）vs不動峰」のキービジュアルが公開された。

キービジュアルにはラケットを構えた今牧輝琉扮する越前リョーマをデザイン。またテニミュボーイズとして大野紘幸、黒条奏斗、玉元風海人、中嶋健、濱屋拓斗の5人が出演し、脚本・演出を三浦香、音楽をYu（vague）、振付を遠山晶司（梅棒）が担当することも明らかになった。

このほか公演概要も発表に。東京公演が7月9日から18日まで東京・TOKYO DOME CITY HALL、熊本公演が7月23日から25日まで熊本・熊本城ホール、大阪公演が7月30日から8月8日まで大阪・メルパルクホール大阪で行われ、8月20日から29日まで東京凱旋公演が東京・日本青年館ホールで実施される。チケットの一般販売は6月20日10時にスタート。なお5月10日には「ミュージカル『テニスの王子様』4thシーズン」のお披露目会が、東京・品川プリンスホテル ステラボールで開催される。

「ミュージカル『テニスの王子様』4thシーズン 青学vs不動峰」

日程：2021年7月9日（金）～18日（日）

会場：東京都 TOKYO DOME CITY HALL



日程：2021年7月23日（金・祝）～25日（日）

会場：熊本県 熊本城ホール



日程：2021年7月30日（金）～8月8日（日・祝）

会場：メルパルクホール大阪



日程：2021年8月20日（金）～29日（日）

会場：日本青年館ホール

スタッフ

脚本・演出：三浦香

音楽：Yu（vague）

振付：遠山晶司（梅棒）

主催：東京・大阪公演／テニミュ製作委員会、熊本公演／TVQ九州放送

協賛：ファミリーマート

後援：熊本公演／熊本市・熊本市教育委員会・熊本朝日放送

キャスト

青学

越前リョーマ：今牧輝琉

手塚国光：山田健登

大石秀一郎：原貴和

不二周助：持田悠生

乾貞治：塩田一期

菊丸英二：富本惣昭

河村隆：大友海

桃城武：寶珠山駿

海堂薫：岩崎悠雅

堀尾聡史：りょうた

加藤勝郎：白石寿

水野カツオ：市川愛大

不動峰

橘桔平：GAKU

神尾アキラ：毎熊宏介

伊武深司：土屋直武

石田鉄：柊太朗

桜井雅也：深澤悠斗

内村京介：菊池颯人

森辰徳：Rayshy

井上守：北代高士



越前南次郎：中河内雅貴



テニミュボーイズ：大野紘幸、黒条奏斗、玉元風海人、中嶋健、濱屋拓斗

「ミュージカル『テニスの王子様』4thシーズン お披露目会」

日程：2021年5月10日（月）

会場：東京都 品川プリンスホテル ステラボール

キャスト

青学

越前リョーマ：今牧輝琉

手塚国光：山田健登

大石秀一郎：原貴和

不二周助：持田悠生

乾貞治：塩田一期

菊丸英二：富本惣昭

河村隆：大友海

桃城武：寶珠山駿

海堂薫：岩崎悠雅

堀尾聡史：りょうた

加藤勝郎：白石寿

水野カツオ：市川愛大

不動峰

橘桔平：GAKU

神尾アキラ：毎熊宏介

伊武深司：土屋直武

石田鉄：柊太朗

桜井雅也：深澤悠斗

内村京介：菊池颯人

森辰徳：Rayshy

井上守：北代高士

越前南次郎：中河内雅貴

(c)許斐 剛／集英社・テニミュ製作委員会