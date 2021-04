『リョーマ！』は一部シーンが異なる2タイプで上映！ポスターも公開

9月3日(金)公開予定の『テニスの王子様』の新作劇場版アニメ―ション『リョーマ!The Prince of Tennis 新生劇場版テニスの王子様』のポスタービジュアルが公開。【Decide】【Glory】2タイプでの上映も発表され、新キャラ、ムビチケカード第1弾、『新生劇場版公開記念「テニスの王子様 全国大会篇」セレクション』の地上波放送情報が到着した。



1999年より『週刊少年ジャンプ』にて連載がスタートし、累計発行部数6000万部を突破している許斐剛原作の人気漫画『テニスの王子様』(集英社 ジャンプ コミックス刊)。現在は『ジャンプSQ.』(集英社)で『新テニスの王子様』連載中の本シリーズは、アニメ、舞台、実写、ゲームと様々なメディアミックスにより多くのファンを獲得している。

そんな『テニスの王子様』新作劇場版アニメ―ション『リョーマ!The Prince of Tennis 新生劇場版テニスの王子様』が9月3日(金)、スクリーンに登場!



『テニスの王子様』と『新テニスの王子様』を繋ぐ空白の3カ月の間に起きた、未だかつて明かされてこなかったエピソードが描かれる本作。『テニスの王子様』のラスト、全国大会決勝戦での立海大附属中学校との激闘を制した、越前リョーマ(CV:皆川純子)たち青春学園中等部。本作のストーリーは、その3日後、リョーマが更なる強さを求め、単身アメリカへテニスの武者修行の旅に出るところから始まる。

現地へ到着したリョーマは、家族旅行でアメリカを訪れていた同級生・竜崎桜乃(CV:高橋美佳子)が、ギャングに絡まれているところに遭遇! 桜乃を助けるためにリョーマが放ったボールと、謎の車いすの人物が放ったボールが激突した瞬間、時空がゆがみ始める。なんと二人は、リョーマの父がその驚異的なテニスの実力で「サムライ南次郎」と呼ばれ、世界で名を馳せていた時代のアメリカにタイムスリップしてしまっていた―。



この度、そんな本作の主要キャラたちと、朴璐美演じる新キャラの姿も描かれたポスタービジュアルが解禁。併せて、本編一部シーンが異なる2タイプで上映されることも決定した。

ポスタービジュアルは、舞台となるアメリカの西海岸をバックに、リョーマら主要キャラクターたちが描かれたもの。また、幼いリョーマと兄・リョーガの姿も! 本作が過去にタイムスリップするというストーリーとあって、幼少期の二人や現代の手塚国光(CV:置鮎龍太郎)、跡部景吾(CV:諏訪部順一)らがどのように登場するのか、そしてリョーマと若き南次郎の運命がどのように交錯していくのか、続報に期待して欲しい。



また、本編の一部シーンが異なる2タイプでの上映も決定! では青春学園中等部のテニス部部長・手塚国光と立海大附属中学校部長の幸村精市(CV:永井幸子)らが、では、氷帝学園中等部部長の跡部景吾と四天宝寺中学校部長の白石蔵ノ介(CV:細谷佳正)らが登場し、それぞれ異なるオリジナルシーンが展開される。

今回の発表に併せて、幸村と白石の3DCGビジュアルも解禁。幸村の凛とした表情や、白石の不敵な笑みが印象的なビジュアルとなっている。



そして本作の劇場前売り券(ムビチケカード)第1弾が、<シングル券>と<セット券>の2種で4月3日(土)より発売開始。<シングル券>は第1弾メインビジュアル、<セット券>ではこれに加え、原作者・製作総指揮の許斐剛が描き下ろしたティザービジュアルを使用したムビチケとの2枚セット。どちらにも購入特典として、キャラクター缶バッチ7種(リョーマ、南次郎、手塚、跡部、幸村、白石、木手)がランダムで付属となる。

ムビチケカードが販売される劇場一覧や通販サイトは、公式サイトに掲載。詳しい販売スケジュールなどは各劇場で確認してほしい。



さらに本作の公開を記念し、4月6日(火)夕方5:55よりテレビ東京系列にて『新生劇場版公開記念「テニスの王子様 全国大会篇」セレクション』が毎週火曜日に放送が決定!

「テニスの王子様 OVA 全国大会篇シリーズ」からのセレクション放送となり、青学と比嘉、氷帝の戦いが描かれた「テニスの王子様 OVA 全国大会篇」は地上波初放送。『テニスの王子様』と『新テニスの王子様』を繋ぐ物語を描く「新生劇場版」に向け、こちらの放送にもぜひ注目して欲しい。



『テニスの王子様』初の3DCG劇場アニメーション化、そして2パターン上映決定と、公開に向けて加速を続ける本作。果たして過去のアメリカでリョーマを待ち受ける新たな激闘、そして想像を遥かに超えるアツい試合とは―⁉︎

誰も知らない物語を、原作者・許斐剛が自ら紡ぐ、『リョーマ!The Prince of Tennis 新生劇場版テニスの王子様』は9月3日(金)全国ロードショー!



