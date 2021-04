アニメ好きなら見逃せない大人気のアニメ作品をはじめ、シーズンごとに放送が開始される数々の新作TVアニメの見逃し配信など、4月期からスタートする話題のアニメが、Huluで続々配信される。



まずは4月から日本テレビ他にて放送開始予定の新作 TVアニメ『擾乱 THE PRINCESS OF SNOW AND BLOOD』。科学と陰陽道で発展した明治64年を舞台にした物語で、地上波放送より1週間先行で3月31日よりHuluにて配信がスタート。そして、『RAVE』『FAIRY TAIL』などの代表作をもつ真島ヒロ原作のSF(スペースファンタジー)『EDENS ZERO』は、4月11日(日)の放送直後からHuluにて最速配信。さらに、大人気アニメ『僕のヒーローアカデミア』の最新シリーズとなる第5期が、3月27日の放送直後からHuluで配信中だ。



■『擾乱 THE PRINCESS OF SNOW AND BLOOD』

<あらすじ>

時は、明治64年。舞台は、徳川慶喜が絶対権力を維持し続けている、もう一つの日本。国家は、独自のエネルギー源、“龍脈”を整備し、江戸時代と科学が混ざり合う、独特な発展を遂げた。しかし、そんな華やかな都市の裏で、革命の炎をくすぶらせ、政権打倒を目論む、反体制派組織クチナワがうごめく。その駆除を任された、徳川政府の闇組織「鵺」。幼い頃、家族を殺された雪村咲羽は、「鵺」の処刑人となり、その仇、蛇埜目を探し続けていた。



<放送/Hulu 配信情報>※放送・配信開始日時は変更になる場合あり。

4月7日より日本テレビにて毎週水曜深夜放送スタート(初回1時34分~)

3月31日よりHuluにて毎週水曜0時から各話1週間先行配信



■『EDENS ZERO』

<あらすじ>

夢の国・グランベルで機械たちと暮らす少年・シキは、100 年ぶりの来国者となる動画配信者(B・キューバ―)の少女・レベッカと青猫のハッピーに出会う。すぐさま意気投合し、“友達” となったシキたち……この小さな出会いが、彼らの「運命」を大きく変えていく!! まだ見ぬ世界に夢を乗せ、少年と少女と青猫の、果てしない冒険が始まった!



<放送/Hulu 配信情報>※放送・配信開始日時は変更になる場合あり。

4月11日より日本テレビ系全国30局にて放送/日本テレビ毎週日曜0時55分から

4月11日よりHuluにて毎週日曜1時35分から各話最速配信



■『僕のヒーローアカデミア 第5期』

<あらすじ>

「プロヒーロー仮免許」取得とプロヒーローインターン活動。そこでの少女・エリとの出会いと、そのエリを恐るべき計画に利用する「死穢八斎會」の若頭オーバーホール、エリを救うための死闘。エリや雄英生徒の皆を笑顔にするための文化祭。新たなヒーローランキングの発表……。慌ただしい日々の中、デクは着実に成長を続けていく。その一方で、死柄木弔率いる敵<ヴィラン>連合もその力を蓄えていた。“最高のヒーロー”を目指すデクの次なる試練、それは同じくヒーローを目指す1年B組との、互いのプライドを懸けた対抗戦! 体育祭以来の直接対決に、生徒たちの意気は上がる。そんな中、デクの中で新たな“何か”が目覚めようとしていた――。



<放送/Hulu 配信情報>※放送・配信開始日時は変更になる場合あり。

3月27日より読売テレビ・日本テレビ系全国 29 局ネットにて(※一部地域を除く)毎週土曜17時30分から

3月27日よりHuluにて毎週土曜18時00分から各話最速配信



■Huluアニメ4月期アニメの見逃し配信ラインナップ

※掲載しているラインナップは一部。



『ヘタリア World★Stars』シーズン7

『Thunderbolt Fantasy 東離劍遊紀3』

『もっと!まじめにふまじめ かいけつゾロリ 第2シリーズ』

『SSSS.DYNAZENON』

『やくならマグカップも』

『ドラゴン、家を買う。』

『ひげを剃る。そして女子高生を拾う。』

『不滅のあなたへ』

『BLUE REFLECTION RAY/澪』

『転生したらスライムだった件 転スラ日記』

『スライム倒して300年、知らないうちにレベルMAXになってました』

『魔入りました!入間くん 第2シリーズ』

『セブンナイツレボリューション 英雄の継承者』

『86 エイティシックス』

『さよなら私のクラマー』

『戦闘員、派遣します!』

『スーパーカブ』

『宇宙なんちゃらこてつくん』

『聖女の魔力は万能です』

『幼なじみが絶対に負けないラブコメ』

『もしも高度に発達したフルダイブRPGが現実よりもクソゲーだったら』

『NOMAD メガロボクス2』

『爆丸ジオガンライジング』

『どすこい すしずもう』

『SHAMAN KING』

『イジらないで、長瀞さん』

ほか