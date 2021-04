HUF×『ストリートファイター』コラボアイテム4月2日発売！

スケートカルチャーをベースとしたアパレルブランドHUFは、カプコンの名作対戦格闘ゲーム『ストリートファイター』シリーズとコラボしたHUF X STREET FIGHTERコレクションを発表した。



『ストリートファイター』シリーズは、1987年に業務用ゲーム機として第1作目を発売後、1991年発売の『ストリートファイターII』において大ヒットを記録。

革新的な対戦システムが話題を呼び、家庭用ゲームソフトでは全世界でシリーズ累計4600万本(2020年12月末時点)を出荷。対戦格闘ゲームというジャンルを確立し、登場から30年経た今なお世界中で人気を博している。

ナンバリング最新作の『ストリートファイターV』は、eSportsにおける格闘ゲーム分野を牽引するタイトルとなっている。



HUF X STREET FIGHTERコレクションでは、カプコンのアーカイブから集められた90年代のノスタルジックな思い出深いキャラクターやステージ背景などを、HUFのシャツ、フリース、Tシャツ、ハット、ソックス、そしてユニークなアクセサリーで表現。

アイコニックなステージ背景や春麗がプリントされた2種類のリゾートシャツを筆頭に、ブランカのエレクトリックサンダーが創り出すトリプルトライアングルを施したフーディーとTシャツ、コレクター必須の思い入れのあるキャラクターやボーナスステージのスケートデッキシリーズ、そしてコラボレーションの為に特別制作されたHUF X STREET FIGHTERのアーケードゲーム機がプリントされたフーディーなどスペシャルなラインナップに仕上がっている。



HUF X STREET FIGHTERコレクションは、HUF FLAGSHIP STORES, HUF JAPAN OFFICIAL ONLINE STORE, HUF ZOZOTOWNにて、2021年4月2日(金)12:00より発売される。



(C)CAPCOM U.S.A., INC.

(C)CAPCOM CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED

ALL RIGHTS RESERVED HUF TM WORLDWIDE (C)2021