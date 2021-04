10周年『輪るピングドラム』劇場版制作＆クラファン実施決定！

『少女革命ウテナ』など、日本のアニメシーンに革命を起こした奇才・幾原邦彦監督が手掛けたオリジナル作品『輪るピングドラム』のTV放送10周年を記念したプロジェクトが始動した。



2011年7月にテレビ放送されたオリジナルアニメ『輪るピングドラム』。星野リリィ原案による個性的なキャラクターたちや、「ピングドラム」とは何なのか? という謎が謎を呼ぶ展開、クリスタルワールドなどの独特のビジュアルを使用した世界観で、放送当時大きな話題を集めた。やくしまるえつこメトロオーケストラとCoaltar of the deepersによる主題歌をはじめ、劇中キャラクターのトリプルHによるARBのカバー曲など、音楽面でも高い評価を得ており、今でも多くのアニメファンの間で語り継がれている。



この度、テレビ放送から10年という節目の2021年に、10周年プロジェクトをスタートすることが発表! 発表にあわせて、10周年のアニバーサリーロゴと星野リリィ描き下ろしの ”プリンセス・オブ・ザ・クリスタル” のイラストが公開され、特設サイトもオープンした。



プロジェクトの第1弾として、劇場版『Re:cycle of the PENGUINDRUM』の制作が決定。本作は全24話のTVシリーズを再構築し、完全新作パートを加えた劇場版になるとのことだ。



さらに第2弾として、応援クラウドファンディングの実施も決定。クラウドファンディングは、専用サイト「うぶごえ」にて4月8日(木)よりスタートする。



プロジェクトの続報は、10周年特設サイトにて随時公開されるとの事。劇場版の詳細など今後の情報にも注目だ!



(C)イクニチャウダー/ピングループ (C)2021 イクニチャウダー/ピングローブユニオン