TVアニメ「セブンナイツ レボリューション -英雄の継承者-」第1話のあらすじと場面カットが公開された。
第1話「目醒-サクセション-」では、山村響演じるセブンナイツの少女ファリアが、魔獣の襲撃によって焼け落ちた村で主人公・ネモと出会う。危機の中、力を覚醒させるネモ。その力は破壊神を崇拝する教団・ピュシスに立ち向かう、ファリアすら瞠目させるものだった。TVアニメ第1話はTOKYO MX、BS11ほかにて4月4日24時より順次放送される。
TVアニメ「セブンナイツ レボリューション -英雄の継承者-」
放送情報
TOKYO MX：2021年4月4日（日）より毎週日曜日24:00～ ※リピート放送：毎週月曜24:30～
BS11：2021年4月4日（日）より毎週日曜日24:00～
KBS京都：2021年4月4日（日）より毎週日曜日24:00～
サンテレビ：2021年4月4日（日）より毎週日曜日24:30～
スタッフ
原作：Seven Knights Revolution
監督：市川量也
シリーズ構成：小太刀右京
キャラクターデザイン：松浦有紗
音楽：藤澤慶昌
アニメーション制作：ライデンフィルム×ドメリカ
キャスト
ネモ：山下大輝
ファリア：山村響
エレン：花澤香菜
ガレス：梅原裕一郎
ジョウ：武内駿輔
ギルダン：保住有哉
シャーリー：沼倉愛美
ジェニウス：櫻井孝宏
ユーノミア：嶋村侑
ヴァネッサ：田村ゆかり
スパイク：伊藤健太郎
ジェイブ：松本梨香
クリス：森川智之
レイチェル：新井里美
(c)Netmarble Corp.& Netmarble Nexus Inc.・セブンナイツ製作委員会