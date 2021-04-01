TVアニメ「セブンナイツ レボリューション -英雄の継承者-」第1話のあらすじと場面カットが公開された。

第1話「目醒-サクセション-」では、山村響演じるセブンナイツの少女ファリアが、魔獣の襲撃によって焼け落ちた村で主人公・ネモと出会う。危機の中、力を覚醒させるネモ。その力は破壊神を崇拝する教団・ピュシスに立ち向かう、ファリアすら瞠目させるものだった。TVアニメ第1話はTOKYO MX、BS11ほかにて4月4日24時より順次放送される。

TVアニメ「セブンナイツ レボリューション -英雄の継承者-」

放送情報

TOKYO MX：2021年4月4日（日）より毎週日曜日24:00～ ※リピート放送：毎週月曜24:30～

BS11：2021年4月4日（日）より毎週日曜日24:00～

KBS京都：2021年4月4日（日）より毎週日曜日24:00～

サンテレビ：2021年4月4日（日）より毎週日曜日24:30～

スタッフ

原作：Seven Knights Revolution

監督：市川量也

シリーズ構成：小太刀右京

キャラクターデザイン：松浦有紗

音楽：藤澤慶昌

アニメーション制作：ライデンフィルム×ドメリカ

キャスト

ネモ：山下大輝

ファリア：山村響

エレン：花澤香菜

ガレス：梅原裕一郎

ジョウ：武内駿輔

ギルダン：保住有哉

シャーリー：沼倉愛美

ジェニウス：櫻井孝宏

ユーノミア：嶋村侑

ヴァネッサ：田村ゆかり

スパイク：伊藤健太郎

ジェイブ：松本梨香

クリス：森川智之

レイチェル：新井里美

(c)Netmarble Corp.& Netmarble Nexus Inc.・セブンナイツ製作委員会