TVアニメ「バクテン!!」の第1話場面カットが公開された。

第1話「バク転したい！」では、中学生活最後の夏に男子新体操と出会った双葉翔太郎が、アオ高こと私立蒼秀館高等学校に入学し、男子新体操部の門を叩いたところからスタートする。翔太郎を迎えたのは、個性的な先輩たちと、同じ1年生であり中学男子新体操のスターだった美里良夜。先輩たちと美里に見守られ、さっそくバク転に挑戦する翔太郎だったが……。「バクテン!!」は、フジテレビ「ノイタミナ」枠ほかにて4月8日より放送される。

TVアニメ「バクテン!!」

放送情報

フジテレビ「ノイタミナ」枠：2021年4月8日（木）より毎週木曜日24:55～25:25 ※初回は25:10～。

関西テレビ：2021年4月8日（木）より毎週木曜日26:25～26:55

東海テレビ：2021年4月8日（木）より毎週木曜日26:07～26:37

秋田テレビ：2021年4月8日（木）より毎週木曜日25:20～25:50

岩手めんこいテレビ：2021年4月8日（木）より毎週木曜日24:55～25:25

仙台放送：2021年4月8日（木）より毎週木曜日25:55～26:25

さくらんぼテレビジョン：2021年4月8日（木）より毎週木曜日24:55～25:25

福島テレビ：2021年4月8日（木）より毎週木曜日24:55～25:25

新潟総合テレビ：2021年4月8日（木）より毎週木曜日25:45～26:15

テレビ静岡：2021年4月8日（木）より毎週木曜日25:30～26:00

テレビ新広島：2021年4月8日（木）より毎週木曜日26:00～26:30

テレビ愛媛：2021年4月8日（木）より毎週木曜日25:05～25:35

テレビ西日本：2021年4月8日（木）より毎週木曜日25:55～26:25

サガテレビ：2021年4月8日（木）より毎週木曜日24:55～25:25

テレビ熊本：2021年4月8日（木）より毎週木曜日25:45～26:15

鹿児島テレビ：2021年4月8日（木）より毎週木曜日25:30～26:00

長野放送：2021年4月8日（木）より毎週木曜日25:30～26:00

TSKさんいん中央テレビ：2021年4月12日（月）より毎週月曜日25:25～25:55

高知さんさんテレビ：2021年4月15日（木）より毎種木曜日24:55～25:25

アニマックス：2021年4月24日（土）より毎週土曜日21:30～22:00

配信情報

見放題

FOD：2021年4月9日（金）より毎週金曜日12:00～

dアニメストア：2021年4月9日（金）より毎週金曜日12:00～

バンダイチャンネル：2021年4月9日（金）より毎週金曜日12:00～

U-NEXT：2021年4月9日（金）より毎週金曜日12:00～

アニメ放題：2021年4月9日（金）より毎週金曜日12:00～

ひかりTV：2021年4月9日（金）より毎週金曜日12:00～

Amazon Prime Video：2021年4月9日（金）より毎週金曜日12:00～

アニマックスオンデマンド：2021年4月24日（土）より毎週土曜日24:00～

各話購入

FOD：2021年4月9日（金）より毎週金曜日12:00～

J:COMオンデマンド：2021年4月10日（土）より毎週土曜日24:00～

milplus：2021年4月10日（土）より毎週土曜日24:00～

ビデオマーケット：2021年4月9日（金）より毎週金曜日12:00～

music.jp：2021年4月9日（金）より毎種金曜日12:00～

DMM.com 動画：2021年4月9日（金）より毎種金曜日12:00～

GYAO!ストア：2021年4月9日（金）より毎種金曜日12:00～

Rakuten TV：2021年4月9日（金）より毎種金曜日12:00～

TSUTAYA TV：調整中

ムービーフルPlus：2021年4月9日（金）より毎種金曜日12:00～

HAPPY!動画：2021年4月9日（金）より毎種金曜日12:00～

Google Play：2021年4月9日（金）より毎種金曜日12:00～

スタッフ

原作：四ッ木えんぴつ

監督：黒柳トシマサ

シリーズディレクター：長屋誠志郎

新体操試技監督：光田史亮

シリーズ構成・脚本：根元歳三

キャラクターデザイン原案：ろびこ

キャラクターデザイン・総作画監督：柴田由香

プロップデザイン・総作画監督：中西彩

音楽：林ゆうき

アニメーション制作：ZEXCS

キャスト

双葉翔太郎：土屋神葉

美里良夜：石川界人

七ヶ浜政宗：小野大輔

築館敬助：近藤隆

女川ながよし：下野紘

亘理光太郎：神谷浩史

月雪ましろ：村瀬歩

高瀬亨：小西克幸

陸奥洋二郎：鈴村健一

大湊秀夫：杉田智和

竜ヶ森恭一：斉藤壮馬

吾妻俊介：山下大輝

双葉亜由美：上田麗奈

馬淵修司：松田健一郎

栗駒あさを：佐倉綾音

志田周作：櫻井孝宏

(c)バクテン製作委員会