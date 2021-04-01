TVアニメ「バクテン!!」の第1話場面カットが公開された。
第1話「バク転したい！」では、中学生活最後の夏に男子新体操と出会った双葉翔太郎が、アオ高こと私立蒼秀館高等学校に入学し、男子新体操部の門を叩いたところからスタートする。翔太郎を迎えたのは、個性的な先輩たちと、同じ1年生であり中学男子新体操のスターだった美里良夜。先輩たちと美里に見守られ、さっそくバク転に挑戦する翔太郎だったが……。「バクテン!!」は、フジテレビ「ノイタミナ」枠ほかにて4月8日より放送される。
TVアニメ「バクテン!!」
放送情報
フジテレビ「ノイタミナ」枠：2021年4月8日（木）より毎週木曜日24:55～25:25 ※初回は25:10～。
関西テレビ：2021年4月8日（木）より毎週木曜日26:25～26:55
東海テレビ：2021年4月8日（木）より毎週木曜日26:07～26:37
秋田テレビ：2021年4月8日（木）より毎週木曜日25:20～25:50
岩手めんこいテレビ：2021年4月8日（木）より毎週木曜日24:55～25:25
仙台放送：2021年4月8日（木）より毎週木曜日25:55～26:25
さくらんぼテレビジョン：2021年4月8日（木）より毎週木曜日24:55～25:25
福島テレビ：2021年4月8日（木）より毎週木曜日24:55～25:25
新潟総合テレビ：2021年4月8日（木）より毎週木曜日25:45～26:15
テレビ静岡：2021年4月8日（木）より毎週木曜日25:30～26:00
テレビ新広島：2021年4月8日（木）より毎週木曜日26:00～26:30
テレビ愛媛：2021年4月8日（木）より毎週木曜日25:05～25:35
テレビ西日本：2021年4月8日（木）より毎週木曜日25:55～26:25
サガテレビ：2021年4月8日（木）より毎週木曜日24:55～25:25
テレビ熊本：2021年4月8日（木）より毎週木曜日25:45～26:15
鹿児島テレビ：2021年4月8日（木）より毎週木曜日25:30～26:00
長野放送：2021年4月8日（木）より毎週木曜日25:30～26:00
TSKさんいん中央テレビ：2021年4月12日（月）より毎週月曜日25:25～25:55
高知さんさんテレビ：2021年4月15日（木）より毎種木曜日24:55～25:25
アニマックス：2021年4月24日（土）より毎週土曜日21:30～22:00
配信情報
見放題
FOD：2021年4月9日（金）より毎週金曜日12:00～
dアニメストア：2021年4月9日（金）より毎週金曜日12:00～
バンダイチャンネル：2021年4月9日（金）より毎週金曜日12:00～
U-NEXT：2021年4月9日（金）より毎週金曜日12:00～
アニメ放題：2021年4月9日（金）より毎週金曜日12:00～
ひかりTV：2021年4月9日（金）より毎週金曜日12:00～
Amazon Prime Video：2021年4月9日（金）より毎週金曜日12:00～
アニマックスオンデマンド：2021年4月24日（土）より毎週土曜日24:00～
各話購入
FOD：2021年4月9日（金）より毎週金曜日12:00～
J:COMオンデマンド：2021年4月10日（土）より毎週土曜日24:00～
milplus：2021年4月10日（土）より毎週土曜日24:00～
ビデオマーケット：2021年4月9日（金）より毎週金曜日12:00～
music.jp：2021年4月9日（金）より毎種金曜日12:00～
DMM.com 動画：2021年4月9日（金）より毎種金曜日12:00～
GYAO!ストア：2021年4月9日（金）より毎種金曜日12:00～
Rakuten TV：2021年4月9日（金）より毎種金曜日12:00～
TSUTAYA TV：調整中
ムービーフルPlus：2021年4月9日（金）より毎種金曜日12:00～
HAPPY!動画：2021年4月9日（金）より毎種金曜日12:00～
Google Play：2021年4月9日（金）より毎種金曜日12:00～
スタッフ
原作：四ッ木えんぴつ
監督：黒柳トシマサ
シリーズディレクター：長屋誠志郎
新体操試技監督：光田史亮
シリーズ構成・脚本：根元歳三
キャラクターデザイン原案：ろびこ
キャラクターデザイン・総作画監督：柴田由香
プロップデザイン・総作画監督：中西彩
音楽：林ゆうき
アニメーション制作：ZEXCS
キャスト
双葉翔太郎：土屋神葉
美里良夜：石川界人
七ヶ浜政宗：小野大輔
築館敬助：近藤隆
女川ながよし：下野紘
亘理光太郎：神谷浩史
月雪ましろ：村瀬歩
高瀬亨：小西克幸
陸奥洋二郎：鈴村健一
大湊秀夫：杉田智和
竜ヶ森恭一：斉藤壮馬
吾妻俊介：山下大輝
双葉亜由美：上田麗奈
馬淵修司：松田健一郎
栗駒あさを：佐倉綾音
志田周作：櫻井孝宏
(c)バクテン製作委員会