5月15、16日に大阪・METROCK大阪特設会場（堺市・海とのふれあい広場）で行われるライブイベント「METROPOLITAN ROCK FESTIVAL」の出演アーティスト第3弾が発表された。
今回出演が明らかになったのは、15日に出演するMAN WITH A MISSION、WANIMAと16日に出演する[Alexandros]、King Gnu、ジャニーズWESTの5組。チケットぴあでは1日券の先行抽選予約を4月11日まで受け付けている。一般販売は4月17日スタート。
OSAKA METROPOLITAN ROCK FESTIVAL 2021
2021年5月15日（土）大阪府 METROCK大阪特設会場（堺市・海とのふれあい広場）
＜出演者＞
雨のパレード / THE ORAL CIGARETTES / Ochunism / キュウソネコカミ / Creepy Nuts / KOTORI / Saucy Dog / Novelbright / ハンブレッダーズ / BIALYSTOCKS / 04 Limited Sazabys / マカロニえんぴつ / MAN WITH A MISSION / ヤバイTシャツ屋さん / Rei / WANIMA
2021年5月16日（日）大阪府 METROCK大阪特設会場（堺市・海とのふれあい広場）
＜出演者＞
[Alexandros] / KANA-BOON / 神はサイコロを振らない / 感覚ピエロ / King Gnu / Kroi / SHISHAMO / SHE'S / ジャニーズWEST / sumika / Perfume / BBHF / 羊文学 / BiSH / 藤原さくら / 緑黄色社会