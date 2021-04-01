GASTUNKが6月9日に約33年ぶりとなるニューアルバム「VINTAGE SPIRIT, THE FACT」をリリースする。
2020年に新メンバーのKeiを迎え、Baki（Vo）、Tatsu（G）、Baby（B）、Kei（Dr）の4人体制で活動しているGASTUNK。彼らにとって1988年リリースの「MOTHER」以来、実に33年ぶりとなるニューアルバムは、自主レーベルMAD INDIAN RECORDINGSから発表される。デジトレイ3面仕様の初回限定盤、ジュエルケース仕様の通常盤が用意される新作には、ヘヴィメタル、ハードコア、パンクなど既存の音楽ジャンルの枠を超えたさまざまなタイプの新曲が全14曲収められる。初回限定盤には元音楽雑誌「ロッキンf」のライター・長谷川幸信によるライナーノーツが封入される。
GASTUNKは6月19日に東京・新代田FEVERで1日2部制のリリースライブを開催。その後、バンドにとってひさびさの東名阪ツアーを行う予定となっている。
GASTUNK「VINTAGE SPIRIT, THE FACT」収録曲
01. Black Forest
02. Seventh Heavens Door
03. Perfect Tomorrow
04. Psychophonic
05. Summer Rain
06. Ballad～陽炎～
07. Eighteen
08. Bloody War Zone
09. D.O.N
10. Dragon
11. Freedom
12. 明日へ向かう夜を待つ
13. Strange Colors
14. Skull Warrior
GASTUNK「VINTAGE SPIRIT, THE FACT」リリースライブ
2021年6月19日（土）東京都 新代田FEVER
※記事初出時、見出しに誤字がありました。お詫びして訂正いたします。