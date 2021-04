Official髭男dism「サウナハットにテンション爆上がりです」SOL!にサウナー集結！

Official髭男dismが、3月31日(水)放送のTOKYO FM「SCHOOL OF LOCK!」に生出演。この日、番組内の担当コーナー「ヒゲダンLOCKS!」が休講になるということで過去の放送回を振り返ったのですが、冒頭では予想外のサウナトークが展開されました。こもり教頭:ヒゲダン先生は、(SCHOOL OF LOCK! では)僕たちと同期なんですよね。僕たちは(2020年)4月1日から始まったんですけど、(毎週水曜放送の)ヒゲダン先生の「ヒゲダンLOCKS!」も、4月1日からちょうど始まったんですよね。さかた校長:そして(新校長、教頭になってから)生放送教室に来てくれるのは初めてなので、嬉しいです。藤原聡(Vo/Pf):ありがとうございます。さかた校長:今日はいろんな話をしたいなと思っていたんですけど……教頭がサウナハットをかぶっていたんですよ。あの三角帽子みたいなやつ。これを見たヒゲダン先生のテンションが上がって……。小笹大輔(Gt):テンション爆上がりですよ。「言ってくれたら、かぶってきたのに!」って(笑)。こもり教頭:ええーっ!?さかた校長:小笹先生もサウナ好きなんですか?小笹:めっちゃ好きで、資格も取ったんです。“サウナ・スパ健康アドバイザー”と“サウナ・スパプロフェッショナル(管理士)”っていう資格なんですけど。藤原:言い慣れてる……(笑)。さかた校長:めっちゃ早口でしたね(笑)。じゃあ、今日はサウナの話をしましょうか?!(笑)。全員:(笑)。こもり教頭:いや~サウナハットをかぶっていたら、話を振ってもらえるなんて!小笹:こんな嬉しいことはないです!こもり教頭:僕もめちゃくちゃ嬉しいです!さかた校長:いつか「サウナLOCKS!」もやりたいですねぇ。藤原:めちゃくちゃいいじゃないですか!小笹:やりたいです!全員:(笑)。さかた校長:(CM後)もうCM中も、ずっとサウナの話してる!こもり教頭:(笑)。外気浴は何分が正解なんですかね?小笹:僕は5分くらいですね。こもり教頭:えー短いっすね!さかた校長:外気浴っていうのは……水風呂の後に外で外気を味わうっていうやつですよね?こもり教頭:説明してくださる!さかた校長:いや、そうだろ! 10代の生徒に、外気浴の気持ち良さがわかるかっ?!全員:(笑)。さかた校長:ヒゲダン先生、本日も2時間よろしくお願いします!ヒゲダン:よろしくお願いします!<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:さかた校長、こもり教頭放送日時:月~金曜 22:00~23:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/