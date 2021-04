Yogee New Waves角舘健悟、初のソロアコースティックツアー開催

Yogee New WavesのGt./Vo.の角舘健悟が、ソロアコースティックツアー「Kengo Kakudate ”The Highest Peak" TOUR」を開催する。



国内のみならず、アジア各国でのツアーも成功させてきたYogee New Waves。フロントマンの角舘健悟にとって自身初となる今回のツアーでは、2021年4月28日に京都・磔磔でスタートし、5月9日の東京・WWW公演まで全国5カ所を回る。現在、チケットの抽選先行販売を受付中。



また、今回のツアー発表に際して、以下に本人よりコメントも届いている。



「The Highest Peak Tour」と題した弾き語りツアーを開催します。この「the Highest Peak」というのは、Luis and Ellaの歌うCheek to Cheekの一説から取りました。



Oh I love Climb a mountainAnd to reach the highest peak.But it doesnt thrill me half as much as Dancing cheek to cheek.



山の頂上まで登るのは好きだよ。だけど、君とのチークダンスに比べてしまったら、あまりにスリルが足りないんだ。



と、いった具合のリリック。セクシーな言葉群だと思う。



日本語訳すると最高峰なんていうだいそれた言葉になってしまうけど、歌とメロディのthe Highest Peakに一瞬でも触ることができたらって思ってるよ。そして、今回弾き語りツアーを渡るにあたって、できるだけライブハウスを使おうと思います。爆音渦巻く愛しのライブハウスに少しでも明るい音が帰ってくることを祈ってる。



最後に、「Serendip Pass (偶然訪れる幸福)」というのをチケットの特典で付けます。これについては、会場で説明しようと思います。



春の訪れとともに。



角舘 健悟





<ツアー情報>







「Kengo Kakudate ”The Highest Peak" TOUR」



=ツアー日程=

2021年4月28日(水) 京都 磔磔

2021年4月30日(金) 梅田 Shangri-La

2021年5月1日(土) 岡山 YEBISU YA PRO

2021年5月2日(日) 名古屋 TOKUZO

2021年5月9日(日) 東京 WWW



チケット

金額:3800円(特典 : Serendip Pass 付き)

※特典は当日会場受付でお渡しします。

抽選先行販売:3月31日(水) 17:00~4月4日(日) 23:59

先行URL:https://w.pia.jp/t/kakudatekengo/

枚数制限:お1人様2枚まで

決済方法:クレジットカード,イーコンテクスト,セブン-イレブン,ファミリーマート

一般発売:4月10日(土) 10:00~



info:https://bayon-p.com/news/1494