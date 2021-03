U-21EURO2021のグループステージが3月24日〜31日にかけて開催され、5月31日〜6月6日にかけて行われる決勝トーナメント進出の8チームが決まった。

ハンガリーとスロベニアによる共同開催のU-21EURO2021は、本来なら今年6月に開催される予定だったが、新型コロナウイルスの影響で1年延期となったEURO2020と日程がかぶるため、グループステージと決勝トーナメントの日程を分けて開催する変則的な大会となった。なお、今大会から出場枠が従来より4チーム増え、16チームでグループステージが行われた。

グループAはオランダ、ドイツ、ルーマニアの3チームが1勝2分けの勝ち点5で並ぶ混戦。3チームの対戦成績により、オランダが首位、前回準優勝のドイツが2位で突破を果たし、ルーマニアは無念の敗退となった。

グループBは、前回王者のスペインが2勝1分けの首位で突破し、イタリアが1勝2分けで2位通過となった。グループCはデンマークが3試合とも完封勝利を収め、無失点で首位通過。2位には2勝1敗のフランスが入った。

グループDは、ポルトガルが無失点で3戦全勝を飾り、首位で決勝トーナメント進出。その一方で2位争いは劇的な展開となった。2連敗で最下位だったイングランドは、勝ち点3で2位のクロアチアと対戦し、12分にMFエベレチ・エゼがPKで先制点を決め、74分にMFカーティス・ジョーンズが追加点を奪う。イングランドは、このまま2点差以上の勝利で逆転突破が叶うはずだったが、後半アディショナルタイムに痛恨の失点。この結果、クロアチアが1-2で敗れたものの、勝ち点3で並んだスイスとイングランドとは対戦成績で上回り、2位の座を死守した。

■U-21EURO2021グループステージ結果

▼グループA

1位 オランダ(勝ち点5)

2位 ドイツ(勝ち点5)

=====決勝T進出=====

3位 ルーマニア(勝ち点5)

4位 ハンガリー(勝ち点0)

▼グループB

1位 スペイン(勝ち点7)

2位 イタリア(勝ち点5)

=====決勝T進出=====

3位 チェコ(勝ち点2)

4位 スロベニア(勝ち点1)

▼グループC

1位 デンマーク(勝ち点9)

2位 フランス(勝ち点6)

=====決勝T進出=====

3位 ロシア(勝ち点3)

4位 アイスランド(勝ち点0)

▼グループD

1位 ポルトガル(勝ち点9)

2位 クロアチア(勝ち点3)

=====決勝T進出=====

3位 スイス(勝ち点3)

4位 イングランド(勝ち点3)

■U-21EURO決勝トーナメント

▼準々決勝(5月31日開催)

[1]オランダ vs フランス

[2]デンマーク vs ドイツ

[3]スペイン vs クロアチア

[4]ポルトガル vs イタリア

▼準決勝(6月3日開催)

[1]の勝者 vs [2]の勝者

[3]の勝者 vs [4]の勝者

▼決勝(6月6日開催)

試合開催地:スタディオン・ストジツェ(リュブリャナ/スロベニア)