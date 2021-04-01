コスプレイヤー紗雪が3月19日、自身のTwitterを更新しパンダコスプレを披露した。

  • 紗雪

紗雪は「ぱんだな彼女」とツイートし、パンダ耳を装着し白黒の水着姿を披露。この投稿にファンからは「こんなかわいいパンダは最高だ」「飼いたい彼女」といった声が寄せられた。