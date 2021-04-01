コスプレイヤー紗雪が3月19日、自身のTwitterを更新しパンダコスプレを披露した。
紗雪は「ぱんだな彼女」とツイートし、パンダ耳を装着し白黒の水着姿を披露。この投稿にファンからは「こんなかわいいパンダは最高だ」「飼いたい彼女」といった声が寄せられた。
ぱんだな彼女🐼💭 pic.twitter.com/BWAs52Ssgp— 紗雪 (@sayuki_cos) March 19, 2021
2021/04/01 16:00
コスプレイヤー紗雪が3月19日、自身のTwitterを更新しパンダコスプレを披露した。
紗雪は「ぱんだな彼女」とツイートし、パンダ耳を装着し白黒の水着姿を披露。この投稿にファンからは「こんなかわいいパンダは最高だ」「飼いたい彼女」といった声が寄せられた。
ぱんだな彼女🐼💭 pic.twitter.com/BWAs52Ssgp— 紗雪 (@sayuki_cos) March 19, 2021
※本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。予めご了承ください。
※新型コロナウイルス感染症についての最新情報は、 厚生労働省、 内閣官房、 首相官邸 のウェブサイトなど公的機関で発表されている情報も合わせてご確認ください。
新作情報・編集部おすすめ作品のほか、声優やアニソンなどもチェックしていきます。