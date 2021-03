「SCANDAL MANIA TOUR」に向けて「ツアーのしおり」を作成 持参するお菓子は300円まで？

SCANDALがパーソナリティをつとめる番組「SCANDAL Catch up Supported by 明治アポロ」。結成、デビューから10年超のキャリアを持ち、最近では国内のみならず世界各国にも熱狂的なファンが多い彼女たち。英語で「最近どう?」という意味の「Catch up」そのままの、フランクな内容でお届けしていきます。3月29日(月)の放送では、4月3日(土)からいよいよスタートするライブツアー「SCANDAL MANIA TOUR 2021 request」を、さらに楽しむための「ツアーのしおり」を発表しました!HARUNA:スタッフの河合ちゃん(番組ディレクター)が、桜の花を用意してくれました。RINA:かわいい桜の花やね。HARUNA:お花見をしながら、お菓子を食べながらお送りしていきたいと思います。ということで、今週は4月3日(土)からスタートする「SCANDAL MANIA TOUR 2021 request」にまつわる企画をお送りします。題して「ツアーのしおり」!TOMOMI:「ツアーのしおり」ってかわいい。HARUNA:遠足とか修学旅行の「しおり」的な感じです。ツアーに向けた傾向と対策、そして予習、大事な諸注意などなど「Catch up」風味で確認していきたいと思います。MAMI:傾向と対策?HARUNA:今回のツアーはファンクラブツアーなんですが、福岡、大阪、仙台、横浜、東京、札幌、名古屋と全国7カ所を回ります。HARUNA:まずはその1「ツアーへの意気込み」。久々のツアーですからね。TOMOMI:去年のツアーが中止になっちゃったからね。久しぶりですから、頑張りましょう……かな。MAMI:それだけ(笑)?HARUNA:とにかく、みんなに会えるのが楽しみだよね。現在、SCANDALの楽曲の人気投票をやっていて、これは8月まで続くんだけど、中間発表的なことをツアー中でやってみようと。だから順位が変わるたびに、各地のセットリストも変わるかもしれないね。私たちもドキドキしながら回りたいと思います。そして、その2「お菓子は明治のお菓子のみ」。MAMI:そりゃそうだ。TOMOMI:300円までとかじゃなくてね。なんか「しおり」っぽいね。ところで今も「300円まで」なのかな?MAMI:「300円まで」であってほしいな。RINA:そもそもなんやけど、ライブにお菓子を持ってくるの?HARUNA:確かにどうなんだろう……。RINA:ライブハウスでは食べられへんやん。だめやで、食べたら。TOMOMI:ライブハウスに行くまでに食べるんちゃう? 遠足はさ、行くまでのバスのなかで食べたりするよな。HARUNA:いつでも食べていいってわけじゃないけどね。TOMOMI:ライブ中は控えてくださいね。え、これって私たち向けの「しおり」なの? それとも、みんな向けの「しおり」?HARUNA:私たち向けでしょ?RINA:みんな向けでしょ? だって、自分たちのツアーの意気込みを自分たちに言わへんやん。MAMI:そうだね。TOMOMI:みんな向けか。HARUNA:そうか……。ということで、皆さん。「お菓子は明治のお菓子のみ」でお願いします。TOMOMI:絶対に守ってください。* * *まだまだ続く「ツアーのしおり」。その3は果たしてなんなのか? 続きは、音声サービス「AuDee」でチェックしてみてください!▶▶この日の放送内容を「AuDee(オーディー)」でチェック!----------------------------------------------------スマホアプリ「AuDee(オーディー)」では、スペシャル音声も配信中!★ダウンロードはこちら→https://audee.jp/about----------------------------------------------------<番組情報>番組名:SCANDAL Catch up Supported by 明治アポロAuDee、Spotifyで配信中。配信日時:毎週月曜 21:00〜パーソナリティ:SCANDAL番組サイト: https://audee.jp/program/show/100000056