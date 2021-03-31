チャン・グンソク、アーティスト活動再始動となる最新シングル発表

チャン・グンソクが、2021年5月26日に最新シングル『Emotion』を発売する。
先日、約3年7か月ぶりの新曲「Star」をデジタル配信したチャン・グンソク。今回のシングルでは、「Star」を含む全3曲を収録しており、30代を迎えてより成熟した大人の雰囲気が伝わってくる内容に仕上がっている。
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さらに、UNIVERSAL MUSIC STORE限定特典として（初回限定盤A,B,Cのいずれか+通常盤セット）を購入された方にはもれなく、オンライントークイベントに参加できるシリアルコードが別途送付される。詳細は公式ページより。
＜リリース情報＞
チャン・グンソク
最新シングル『Emotion』
発売日：2021年5月26日（水）
【初回限定盤A（CD＋DVD）】1980円（税込）
DVD：「Emotion」Music Video
【初回限定盤B（CD＋DVD）】1980円（税込）
DVD：「Emotion」 Music Video Making
【初回限定盤C（CD＋BOOK）】1980円（税込）
写真収録32Pブックレット
【通常盤（CDのみ）】1320円（税込）
＝CD収録内容＝※初回限定盤A〜C/通常盤 共通
1. Emotion
2. Mirage
3. Star
【FANCLUB限定盤（CD＋GOODS）】3850円（税込）
＝CD収録内容＝
1. Emotion
2. Mirage
3. Star
4. Star（韓国語ver.）
5. Emotion（Instrumental）
6. Mirage（Instrumental）
7. Star（Instrumental）
8. JKS presents HOME RADIO（番外編）
チャン・グンソクジャパンオフィシャルサイト：https://www.jang-keunsuk.jp/
チャン・グンソクが、2021年5月26日に最新シングル『Emotion』を発売する。