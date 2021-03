大森元貴『French』初パフォーマンスは「ドキドキしてました」

Mrs. GREEN APPLEの大森元貴が、TOKYO FMのレギュラー番組に生出演。リスナーから届いた、前日放送の『CDTVライブ!ライブ!』(TBS系)についてや新生活に関するメッセージを紹介し、感想やアドバイスを伝えました。(TOKYO FM「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」3月30日(火)放送分)2017年10月よりSCHOOL OF LOCK! の“今”を学ぶ超現代史の講師として番組内のコーナー「ミセスLOCKS!」を届けてきたMrs. GREEN APPLE。バンドの活動休止後は大森が1人で担当してきましたが、今回でいったん休講することとなりました。この日はコーナーを拡大し、これまでの振り返りや、メンバーの髙野清宗から届いたメッセージが代読される場面もありました。【元貴先生こんばんは! ライブライブ見ました! 元貴先生の歌、衣装やダンサーさん、演出全て素晴らしく儚くて美しかったです。何度も見ます! 素晴らしい時間をありがとうございました】(15歳女性)大森:ありがとうございます! そう、YouTubeにもプラクティス動画がアップされたのでぜひ観てみてください!これ言っていいのかわかんないけど……振り入れ前日だったんですよ(笑)。だからドキドキしてました、プラクティスとか特に。ぜひチェックしてみてください。ありがとうございます。【Motoki Ohmori - ‘French’ Dance Practice Video “CDTV LIVE! LIVE!” ver.】【大森先生こんばんは!! 私は最近、部活を辞めようか続けるかで迷っています。私の学年は私を含め2人しかいなかったのですが、もう1人の子が春休み前に辞めてしまいました。私は続けたいのですが、コロナで最後の大会ができるかわからないし、最高学年1人で部活をまとめられるのかもわかりません。春休み中ずっとどうするか考えているのですが、考えすぎてしまいどんどんネガティブなほうへ進んでいってしまいます。大森先生は自分が悩みにぶち当たったとき、どう気持ちを切り替えていますか?】(17歳女性)大森:悩みにぶち当たったらどう切り替えているか……ネガティブなほうに考えてしまうって書いてあるけど、ポジティブなほうに考えられるようになったら部活は辞めずに続けていけるのかな? っていうね……。うーん。結局、自分が何したいか? ですよね。自分の場合は、それを毎回考えてるかも。悩んだりしたときに、「あれ? ……でも最初の所に立って考えよう」みたいなことをすると、案外「あ、やりたいんだった」、「そうだそうだ!」みたいな。そういうこともあったりするかなと思います。【大森先生こんばんは! 私は、4月から高校生になります。同じ中学校の人が少ししかいなくて、ほとんどの人が初対面です。私以外にも、これから新しい環境になる人がたくさんいると思います。大森先生から新生活を迎える生徒の皆さんに向けて、どんなことを心がけたらいいか、アドバイスやエールをいただけたらとても嬉しいです!!】(15歳女性)大森:高校生! おめでとうございます! この春から新しく学校に入学する生徒だったり就職する生徒だったり、1人暮らしとか新しいことを始める生徒もきっと多いですよね〜。1人暮らしの生徒とかはもう上京していたり、引っ越しの準備しながら聴いている生徒もいるのかな? もしかしたら、もう新居で聴いている生徒もいるかもしれませんね。不安ってね、みんな抱えるものなんですよ。大きかろうと小さかろうと。だから絶対に1人ぼっちじゃないので……みんなそうだから! みんな最初は1人ぼっちですからね、気持ち的に言うと。だからなんだろうな……「自分だけじゃない」、「周りもそういう不安抱えて頑張ってるんだな」、「みんな同じ気持ちだな」とか思うと、ちょっと楽になるのかなと思いますよ。はい、ありがとうございました。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:さかた校長、こもり教頭放送日時:月~金曜 22:00~23:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/