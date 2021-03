Mrs. GREEN APPLE・大森元貴「フェーズ2、まだ時間かかります」

Mrs. GREEN APPLEの大森元貴が、TOKYO FMのレギュラー番組に生出演。3年半担当した番組の感想とメンバーの髙野清宗から届いたメッセージを紹介しました。(TOKYO FM「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」3月30日(火)放送分)2017年10月よりSCHOOL OF LOCK! の“今”を学ぶ超現代史の講師として番組内のコーナー「ミセスLOCKS!」を届けてきたMrs. GREEN APPLE。バンドの活動休止後(フェーズ1終了後)は大森が1人で担当してきましたが、今回でいったん休講することとなりました。この日はコーナーを拡大し、いままでの放送のなかから印象的な回を振り返りました。大森:ここからは、これまでのことを思い出しながら少しゆっくり話していきたいなと思います。大森:これね、Mrs. GREEN APPLEっていう名前を付けたときに……当時ファミレスでメンバーと付けたんだけど。「なんか略せたほうがいいよね、“ミセス”とか」、「それ、ゆくゆくはミセスLOCKS! とかさ……!」みたいな。7年、8年ぐらい前にそういう夢を語ったことが本当にあって、そこからミセスLOCKS! を……変な言い方ですけど、もうやるものだと思ってずっと活動してたみたいな。それで気づいたら3年半もやらせてもらって、休講だってことになれば手紙もメッセージもこんなにたくさん、ほんっとに愛をいただけて……すごく感慨深いなって思います。本当にミセスLOCKS! やりたかったです。そして、ちょっとサプライズなんですけど、活動休止後初めてのコメントになりますね。メンバーを代表して、髙野清宗からコメントを預かっております。SCHOOL OF LOCK! を聞いてくださっている生徒のみなさん、こんばんは。そしてお久しぶりです。Mrs. GREEN APPLEの髙野清宗です。こうして自分の言葉を届けるのは活動休止後初めてですね。今を学ぶ超現代史の講師としてミセスLOCKS! がスタートしてから約3年半、生徒のみんなの今を聞いてきたけど、どの生徒の書き込みも個性豊かで毎回読むのが本当に楽しみでした。近況報告やお悩み相談、頑張っていることなど、生徒みんなの今の声に僕自身もたくさん気づかされることがあったり、励ましてもらったりしました。素敵な時間を本当にありがとう。ミセスLOCKS! は今日の放送で休講になるけど、またいつか生徒のみんなと一緒に授業ができる日を楽しみにしています。新生活が始まって環境が変わることに不安を抱えている生徒もいるかもしれませんが、僕も生まれ変わろうとしています。そんな僕の今は、フェーズ2に向けて奮闘の日々です。まだ詳しくは話せないけど、フェーズ2開幕の準備も着々と進んでます。たくさん期待して待っていてね。みんなとフェーズ2でまた会える日を心から楽しみにしています。大森:活動休止なのにミセスの名前を半年間守ることができて、本当にSCHOOL OF LOCK! に感謝です! 活動休止中でもこうして続けさせていただいたこと、そしてやっぱり変化していくわけですから。ミセスLOCKS! でもたくさん(そんなメッセージを)読んできたけど、世の中も変化していくし人も変化するし。僕も抗いたい人間なんだけど……自分の中でそういう変化が起こってるのを、すごく今実感しています。ちなみに、ちょっとがっかりじゃないけど事実を伝えると、フェーズ2、まだ時間かかります。まだまだ時間かかってしまいます。準備中です。ただ大きく予想を裏切りますから、予想しなくていいです!(笑)。予想しないほうがいいです!本当に3年半、ありがとうございました! もう感謝感激言葉になりません……ということで、僕たちとはまたいつか! この教室でお会いしましょう。超現代史の講師、大森元貴でした!ここで、書いた黒板を(最後に)読み上げます……Mrs. GREEN APPLE!<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:さかた校長、こもり教頭放送日時:月~金曜 22:00~23:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/