ヤクルト・山田哲人

◆ 今季初勝利から一夜明け…

　日本野球機構（NPB）は31日、一軍出場選手登録を公示。ヤクルトは山田哲人、青木宣親、内川聖一ら6選手を「特例2021」で抹消した。

　この日抹消されたのは前日に先発したアルバート・スアレス、西田明央、山田哲人、西浦直亨、内川聖一、青木宣親の6選手だが、いずれも新型コロナウイルス関連の「特例2021」を適用されてのもの。その代替指名選手として嶋基宏、松本友、長岡秀樹、武岡龍世の4選手が緊急昇格した。

　NPBは昨季から新型コロナウイルス感染拡大を防止し、シーズンを最後まで継続することを目的に「感染拡大防止特例」を新設。本人や家族の感染疑いや体調不良の症状が発生した場合、選手の一軍登録手続きに特例を適用することができる。

　ヤクルトは23日に球団スタッフ3人、25日に球団スタッフ1人が新型コロナウイルス陽性が判明したが、24日に受験したPCR検査では監督やコーチ、選手らが全員陰性の判定。濃厚接触者と判定された選手もいなかった。


◆ 3月31日の一軍登録・抹消

■ 読売ジャイアンツ
－登録－
12　デラロサ
21　井納翔一

＝抹消＝
17　大竹寛


■ 阪神タイガース
－登録－
27　伊藤将司

＝抹消＝
25　江越大賀


■ 中日ドラゴンズ
－登録－
41　勝野昌慶


■ 横浜DeNAベイスターズ
－登録－
22　入江大生


■ 広島東洋カープ
－登録－
28　床田寛樹
6　安部友裕

＝抹消＝
0　上本崇司

■ 東京ヤクルトスワローズ
－登録－
14　高梨裕稔
45　嶋　基宏［代替指名選手］
58　長岡秀樹［代替指名選手］
60　武岡龍世［代替指名選手］
65　松本　友［代替指名選手］

＝抹消＝
43　スアレス［特例2021］
30　西田明央［特例2021］
1　山田哲人［特例2021］
3　西浦直亨［特例2021］
7　内川聖一［特例2021］
23　青木宣親［特例2021］


■ 福岡ソフトバンクホークス
－登録－
10　大竹耕太郎

■ 千葉ロッテマリーンズ
－登録－
46　岩下大輝

■ 埼玉西武ライオンズ
－登録－
11　今井達也
31　佐藤龍世
39　呉　念庭

＝抹消＝
3　山川穂高
1　栗山　巧


■ 東北楽天ゴールデンイーグルス
－登録－
14　則本昂大


■ 北海道日本ハムファイターズ
－登録－
17　伊藤大海


■ オリックス・バファローズ
－登録－
17　増井浩俊