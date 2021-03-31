◆ 今季初勝利から一夜明け…



日本野球機構（NPB）は31日、一軍出場選手登録を公示。ヤクルトは山田哲人、青木宣親、内川聖一ら6選手を「特例2021」で抹消した。



この日抹消されたのは前日に先発したアルバート・スアレス、西田明央、山田哲人、西浦直亨、内川聖一、青木宣親の6選手だが、いずれも新型コロナウイルス関連の「特例2021」を適用されてのもの。その代替指名選手として嶋基宏、松本友、長岡秀樹、武岡龍世の4選手が緊急昇格した。



NPBは昨季から新型コロナウイルス感染拡大を防止し、シーズンを最後まで継続することを目的に「感染拡大防止特例」を新設。本人や家族の感染疑いや体調不良の症状が発生した場合、選手の一軍登録手続きに特例を適用することができる。



ヤクルトは23日に球団スタッフ3人、25日に球団スタッフ1人が新型コロナウイルス陽性が判明したが、24日に受験したPCR検査では監督やコーチ、選手らが全員陰性の判定。濃厚接触者と判定された選手もいなかった。





◆ 3月31日の一軍登録・抹消



■ 読売ジャイアンツ

－登録－

12 デラロサ

21 井納翔一



＝抹消＝

17 大竹寛





■ 阪神タイガース

－登録－

27 伊藤将司



＝抹消＝

25 江越大賀





■ 中日ドラゴンズ

－登録－

41 勝野昌慶





■ 横浜DeNAベイスターズ

－登録－

22 入江大生





■ 広島東洋カープ

－登録－

28 床田寛樹

6 安部友裕



＝抹消＝

0 上本崇司



■ 東京ヤクルトスワローズ

－登録－

14 高梨裕稔

45 嶋 基宏［代替指名選手］

58 長岡秀樹［代替指名選手］

60 武岡龍世［代替指名選手］

65 松本 友［代替指名選手］



＝抹消＝

43 スアレス［特例2021］

30 西田明央［特例2021］

1 山田哲人［特例2021］

3 西浦直亨［特例2021］

7 内川聖一［特例2021］

23 青木宣親［特例2021］





■ 福岡ソフトバンクホークス

－登録－

10 大竹耕太郎



■ 千葉ロッテマリーンズ

－登録－

46 岩下大輝



■ 埼玉西武ライオンズ

－登録－

11 今井達也

31 佐藤龍世

39 呉 念庭



＝抹消＝

3 山川穂高

1 栗山 巧





■ 東北楽天ゴールデンイーグルス

－登録－

14 則本昂大





■ 北海道日本ハムファイターズ

－登録－

17 伊藤大海





■ オリックス・バファローズ

－登録－

17 増井浩俊