◆ 今季初勝利から一夜明け…
日本野球機構（NPB）は31日、一軍出場選手登録を公示。ヤクルトは山田哲人、青木宣親、内川聖一ら6選手を「特例2021」で抹消した。
この日抹消されたのは前日に先発したアルバート・スアレス、西田明央、山田哲人、西浦直亨、内川聖一、青木宣親の6選手だが、いずれも新型コロナウイルス関連の「特例2021」を適用されてのもの。その代替指名選手として嶋基宏、松本友、長岡秀樹、武岡龍世の4選手が緊急昇格した。
NPBは昨季から新型コロナウイルス感染拡大を防止し、シーズンを最後まで継続することを目的に「感染拡大防止特例」を新設。本人や家族の感染疑いや体調不良の症状が発生した場合、選手の一軍登録手続きに特例を適用することができる。
ヤクルトは23日に球団スタッフ3人、25日に球団スタッフ1人が新型コロナウイルス陽性が判明したが、24日に受験したPCR検査では監督やコーチ、選手らが全員陰性の判定。濃厚接触者と判定された選手もいなかった。
◆ 3月31日の一軍登録・抹消
■ 読売ジャイアンツ
－登録－
12 デラロサ
21 井納翔一
＝抹消＝
17 大竹寛
■ 阪神タイガース
－登録－
27 伊藤将司
＝抹消＝
25 江越大賀
■ 中日ドラゴンズ
－登録－
41 勝野昌慶
■ 横浜DeNAベイスターズ
－登録－
22 入江大生
■ 広島東洋カープ
－登録－
28 床田寛樹
6 安部友裕
＝抹消＝
0 上本崇司
■ 東京ヤクルトスワローズ
－登録－
14 高梨裕稔
45 嶋 基宏［代替指名選手］
58 長岡秀樹［代替指名選手］
60 武岡龍世［代替指名選手］
65 松本 友［代替指名選手］
＝抹消＝
43 スアレス［特例2021］
30 西田明央［特例2021］
1 山田哲人［特例2021］
3 西浦直亨［特例2021］
7 内川聖一［特例2021］
23 青木宣親［特例2021］
■ 福岡ソフトバンクホークス
－登録－
10 大竹耕太郎
■ 千葉ロッテマリーンズ
－登録－
46 岩下大輝
■ 埼玉西武ライオンズ
－登録－
11 今井達也
31 佐藤龍世
39 呉 念庭
＝抹消＝
3 山川穂高
1 栗山 巧
■ 東北楽天ゴールデンイーグルス
－登録－
14 則本昂大
■ 北海道日本ハムファイターズ
－登録－
17 伊藤大海
■ オリックス・バファローズ
－登録－
17 増井浩俊
◆ 今季初勝利から一夜明け…