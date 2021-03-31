「月刊フラカンFEVER」トークライブ開催　鈴木圭介の魅力をメンバーが解剖

フラワーカンパニーズが、2021年4月30日に「月刊フラカンFEVER 2021 vol.4」を開催する。



毎月。新代田FEVERで開催しているマンスリーライブ企画「月刊フラカンFEVER」。今回は、イベント当日に誕生日を52歳を迎えるボーカル・鈴木圭介の魅力を解剖するトークライブを開催する。イベントのサブタイトルには「TALK LIVE TO CELEBRATE KEISUKES BIRTHDAY 〜 鈴木圭介 魅力解剖 〜 」と付記し、中学時代から37年の友人であり、バンドメンバーとしても32年の時間を共にしてきた他メンバー3人がそれぞれ感じる魅力、またファンや関係者などが思う魅力について、鈴木本人と共にその魅力を解剖する。



関連記事：フラカン×奇妙礼太郎「月刊フラカンFEVER 2021 vol.3」で初の2マンライブ



また、フラカンが2020年秋から「全国各地のライブハウスやイベンターさんたちと日々思いを交わしながら、ふらっと決めてふらっとライブをしにいこう」と始めたライブシリーズ”ふらっとフラカン・シリーズ”、5月、6月の日程も併せて発表された。沖縄から北海道まで、全国7公演を行う予定。





＜イベント情報＞



「月刊フラカンFEVER 2021 vol.4」

TALK LIVE TO CELEBRATE KEISUKES BIRTHDAY 〜 鈴木圭介 魅力解剖 〜



2021年4月30日（金） 東京＠新代田LIVE HOUSE FEVER

時間：open 18:30／start 19:00 ※生配信あり

出演：フラワーカンパニーズ

入場チケット料金：前売 2,800円（税込/ドリンク代別）

*配信視聴チケット料金：1,500円（税込）

※アーカイブ配信 〜2021年5月6日（木）23:59 まで

チケット発売：2021年4月18日（日）

*視聴チケット販売期間：2021年4月18日（日）〜5月6日（木）21:00



＜ライブ情報＞



フラワーカンパニーズ

ライブ「ふらっとフラカン・シリーズ 〜36.2℃〜」



＝ツアー日程＝

2021年5月15日（土） 沖縄＠那覇Output

2021年5月20日（木） 愛知＠名古屋 Electric Lady Land

2021年5月22日（土） 広島＠Live space Reed

2021年5月23日（日） 福岡＠小倉FUSE

2021年5月25日（火） 兵庫＠神戸VARIT.

2021年6月17日（木） 北海道＠札幌PLANT

2021年6月27日（日）茨城＠水戸ライトハウス



チケット料金（全公演共通）：4400円（税込/ドリンク代別）

5月公演一般チケット発売：4月25日（日）

6月公演一般チケット発売：5月16日（日）



フラワーカンパニーズオフィシャルサイト：http://www.flowercompanyz.com/