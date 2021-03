畑健二郎「トニカクカワイイ」の新章「FLY ME TO THE MOON」が、本日3月31日発売の週刊少年サンデー18号(小学館)でスタートした。

「トニカクカワイイ」はとにかくかわいい美少女の司と、彼女に一目惚れした少年・ナサの新婚生活を描く夫婦コメディ。これまでにも謎めいた言動が多かったヒロイン・由崎司の正体が前号にて明らかとなったが、今号で開幕した新章ではそんな司の知られざる“壮絶な過去”が描かれていく。新章開幕を記念し、TVアニメ版のOPテーマ「恋のうた(feat. 由崎司)」とのコラボPVが公開。これは去る3月24日に公開されたPVの完全版となる。