サバイバルオーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN』の第2弾『PRODUCE 101 JAPAN SEASON2』の最終回の模様が、6月13日(14:00~15:54)にTBSで生放送されることが決定した。

『PRODUCE 101 JAPAN SEASON2』最終回の模様をTBSで生放送

視聴者による国民投票で勝ち残ったメンバーがデビューするサバイバルオーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN』。TBSでは2019年12月に最終回の模様を生放送で中継。選ばれた11人は「JO1」としてデビューを飾り、グローバルボーイズグループとして活躍している。そしてこのたび、現在開催されている第2弾「SEASON2」の最終回を、再びTBSで生放送することが決定した。

『PRODUCE 101』は、韓国の音楽専門チャンネル「Mnet」で放送され、10代から20代の男女に圧倒的な人気を博し、社会現象にもなった大ヒット番組。最初の選考を通過した101人からスタートし、さまざまなミッションに挑戦。熾烈な競争を経て最終デビューメンバーを選出する。すべての過程で“国民プロデューサー”と呼ばれる視聴者の国民投票で勝ち残る者が決定。最終的に勝ち残ったメンバーがグループを結成しデビュー、スターダムにのし上がることが確約されるプロジェクトだ。

「SEASON2」もコンセプトはそのままに、すでに熾烈な争いが進行中。現在は60人まで数が絞られている。そして、そのメンバーたちによる『PRODUCE 101 JAPAN SEASON2』のテーマ曲「LET ME FLY~その未来へ~」が本日公開となった。オーディションのテーマである「君の想いが”ツバサ”になる LET ME FLY」がストレートに伝わる歌詞で表現された楽曲になっており、今回のオーディションの象徴となる一曲だ。

「君の想いが“ツバサ”になる LET ME FLY」を合言葉に、全国各地から集まった101人の練習生たちが、世界へ羽ばたくグローバルボーイズグループとして生まれ変わるためのトレーニングとテストを経て成長。この激しい競争の中で、国民プロデューサーによる投票で生き残った11人がデビューの夢を掴む。最終回を6月13日14時から生放送。国民プロデューサーの心を掴み、世界に羽ばたくのは果たして誰なのか。

さらに、4月14日から最終選考前の6月9日まで毎週水曜の深夜に『PRODUCE 101 JAPAN SEASON2』の特別番組を放送することが決定。前回放送された『PRODUCE 101 JAPAN』にはまり、さらに韓国のエンターテインメントへの関心も高い熊崎風斗TBSアナウンサーが「番組応援アナウンサー」としてMCを務める。ここでしか見ることの出来ない貴重な情報やコンテンツなどを多数発信していく予定となっている。

また、深夜番組のほかにも熊崎アナウンサーによる番組応援動画をTBS公式YouTubeチャンネル「YouTuboo」にて配信。番組とは一味違った内容で、『PRODUCE 101 JAPAN SEASON2』を盛り上げていく。

なお、選考の模様は4月8日より、毎週木曜21時から「GYAO!」にて配信予定。

(C)TBS