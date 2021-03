西川貴教、絵画の美しさと力強さが共存した最新シングルジャケ写公開

西川貴教が2021年4月21日にリリースする最新シングル『Eden through the rough』のジャケットビジュアルが公開された。



今作の初回生産限定盤・通常盤のビジュアルは、タイトルにもなっているエデンをモチーフに絵画のような美しさと力強い存在感の西川貴教が印象的なデザインに仕上がっている。また、期間生産限定盤は、本楽曲がオープニングテーマに起用される日本テレビ系アニメ『EDENS ZERO』の原作者・真島ヒロによる描き下ろし。登場人物のシキ、宇宙戦艦エデンズ・ゼロと西川が描かれている。



<リリース情報>







西川貴教

最新シングル『Eden through the rough』



発売日:2021年4月21日(水)



【期間生産限定盤(CD+DVD)】

価格:1682円(税抜)

真島ヒロ描き下ろし「EDENS ZERO」絵柄デジパック仕様

=CD収録内容=

1. Eden through the rough

2. Eden through the rough (『EDENS ZERO』OP ver.)



=DVD収録内容=

アニメ「EDENS ZERO」ノンクレジットオープニング映像



【初回生産限定盤(CD+DVD)】

価格:1682円(税抜)

=CD収録内容=

1. Eden through the rough

2. Judgement



=DVD収録内容=

「Eden through the rough」MV



【通常盤(CD)】

価格:1182円(税抜)

=CD収録内容=

1. Eden through the rough

2. Judgement

3. Eden through the rough (Instrumental)

4. Judgement (Instrumental)



西川貴教オフィシャルホームページ:http://www.takanorinishikawa.com/