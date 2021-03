『プラオレ！』新KV、追加キャスト、アニメ特別映像など続々到着！

サイバーエージェントのアニメ事業本部と、EXNOAの運営する「DMM GAMES」との共同メディアミックスプロジェクト『プラオレ!〜PRIDE OF ORANGE〜』のキービジュアル第二弾が到着し、総勢13名の出演声優を追加発表。アニメ本編の特別映像、ゲームタイトルも解禁された。



『プラオレ!〜PRIDE OF ORANGE〜』は、サイバーエージェントグループと「DMM GAMES」が協力して、メディアミックスで展開していく大型プロジェクトで、アニメ史上初の女子アイスホッケーをテーマとしており、H.C.栃木日光アイスバックスの全面的な監修のもとアニメの制作が進めてられている。



このたび、本プロジェクトのキービジュアル第二弾の公開のほか、新キャラクタービジュアルおよび出演声優の発表、今年秋に放送予定のアニメ特別映像、さらに、開発中のゲームタイトル・プレイ画面が初公開された。



新キービジュアルには、主人公らが所属する「日光ドリームモンキーズ」のメンバーが、アイドル風の衣装で登場。可愛らしく華やかなビジュアルとなっている。



また、「日光ドリームモンキーズ」のライバルチームとなる「釧路スノウホワイト」、それぞれのチームに所属するメンバーのキャラクターービジュアル・出演キャストが解禁。

「日光ドリームモンキーズ」の追加キャストは、青木瑠璃子、東城日沙子、松井恵理子、星ノ谷しずく、鈴木愛奈、高瀬くるみの6名。「釧路スノウホワイト」には、大関英里、伊藤美来、徳井青空、相羽あいな、後藤彩佐、三森すずこ、上坂すみれの7名が発表された。



そして3月27日(土)に開催された「AnimeJapan 2021」ステージにて、アニメ特別映像が初解禁。主人公・水沢愛佳がアイスホッケー日本代表として、カナダ代表と世界大会で激突する本編シーンや、鷺沼梨子、高木尚実と初対面するシーンが公開となった。



さらに、現在開発中の『プラオレ!〜PRIDE OF ORANGE〜』ゲームのタイトルが、『プラオレ!〜SMILE PRINCESS〜』に決定! こちらの続報にも乞うご期待♪



(C)2020 プラオレ!メディアミックスパートナーズ