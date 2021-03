「みんなで一歩前に進みたい」入試を終えた受験生たちに、こもり教頭から熱いメッセージ！

いよいよ受験シーズン到来。10代のためのラジオのなかの学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」では、毎週金曜日に受験生と電話をつなぎ、その意気込みや悩みを聞くコーナー「応援部 宣言メイト supported by カロリーメイト」をお届けしています。3月26日(金)の放送では、パーソナリティで応援部顧問のこもり教頭とさかた校長が、受験を終えた生徒たちにメッセージを送りました。このコーナーでは、頑張っている受験生を応援すべく、さかた校長とこもり教頭が直接話を聞き、受験生の後押しとなるように、精一杯、背中を押していきます。今回の放送では、入試を終えた受験生に向けて、応援部顧問であるこもり教頭がメッセージを送りました。最初は、合格をつかんだ生徒たちへのメッセージ!こもり教頭:合格を掴んだ生徒のみんな! おめでとう!!さかた校長:おめでとう!こもり教頭:でも、今までとはまた違う戦いがやってくる。それは、新しい環境への対応だったり、人間関係の構築だったり。学校や塾では教えてもらえなかった問題にたくさんぶつかり、そのたびにすごく悩むと思う。そのなかで“自分は何ができるんだろう?”“自分は一体何がしたくて入ったんだろう?”とか、やっぱり環境が変わると、ブレちゃう自分とかも出てくると思う。でも! その問題と向き合っていくときに、戦ってきた今日までの日々、そして合格を掴んだその日に感じた“やったぞ!”という気持ちが、これからの自分を助けてくれると思う! これからも戦いはまだまだ続く。でも、きみたちは絶対にその戦いに勝てる! だから頑張って欲しい! あらためて、おめでとう!!続いては、第一志望に行けなかった生徒へメッセージを送ります。こもり教頭:もしかしたら、自分の結果に不満や悔しさを抱えて、前を向けずに春を迎える生徒がいるかもしれない。だけど、どんなに遠回りでも、自分が信じたもの、掴みたい夢のポイントが定まっていれば、どんなに距離が離れていても、いつかきっと、たどり着けるはず! いっぱい悩んで涙して、もがき続けながらでも絶対にいつかたどり着こう!きみが今思っている悔しさだったり、その気持ちがバネになる! だから、ブレずに自分が掴みたい夢を掴みに行こう! きみだけの夢を!!最後に、浪人を決めた生徒へメッセージを送ります。こもり教頭:今のきみの心のなかで、自分は何て言ってる? “悔しい”“苦しい”“悲しい”“むなしい”“腹が立つ”“見返したい”“諦めたくない”“絶対に勝ちたい”“まだ頑張りたい”“絶対合格したい!”。今、きみの心の声は何て叫んでる? また明日からも戦いだ。きみの心が原動力だ!「SCHOOL OF LOCK!」はここにある。一緒に戦おう! 頑張れ!!* * *こもり教頭:あらためてもう一度、今年戦った受験生のみんな、本当にお疲れさま!! 僕は顧問として半年間受験生のみんなと向き合ってきたけど、いろいろアドバイスをしたり背中を押しているときに、正直、自分のなかで疑問に思うところもあったりしました。僕は大学受験を経験してないし、本当にみんなが1年間どういう想いで勉強しているのか、試験のときの緊張感みたいなものって、やっぱり100%は理解できていなくて。だから僕の言う“頑張れ”が、どこまで背中を押せるのかっていう不安もいっぱいあったんです。そのなかでも、応援部の掲示板に『顧問、さかた校長の言葉をもらって、頑張り切りました』っていう報告をもらったときに、違った意味でパワーをもらったというか。“受験を応援しているんじゃなくて、何かと戦う、その心の原動力と向き合っているんだな”っていう、自分の1個のゴールがあったというか。だからもちろん、心から“受験生の背中を押したい”って思ってるけど、その気持ちで自分も“エネルギーをもらっていたんだな”って。さっきも言ったように、それぞれが違う春を迎えるけど“みんな”なんだよね。“みんなで一歩前に進みたいな”とあらためて思っています!さかた校長:本当に顧問が言ったように、俺たちも生徒のみんなと一緒に戦って“成長できたな”ってすごく思うし。合格を報告してくれた生徒たちもいっぱいいて、めちゃくちゃ嬉しい!こもり教頭:さっきも言ったけど「SCHOOL OF LOCK!」はここにあるから! もし何かあったときとか、背中を押して欲しいとき、寄り添って欲しいときは、すぐにこの学校にきてほしいなと思います!<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:さかた校長、こもり教頭放送日時:月~金曜 22:00~23:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/