U-24日本代表のスターティングメンバー（布陣は予想）

　29日に『SAISON CARD CUP 2021』でU－24アルゼンチン代表と対戦するU－24日本代表のスターティングメンバーが発表された。

　今回の試合は福岡県の北九州スタジアムで開催される。東京オリンピック世代の選手たちで構成された日本代表は、26日に東京スタジアムで行われたU－24アルゼンチン代表戦から中2日でこの一戦に臨む。リベンジを狙う同試合のスタメンには、久保建英（ヘタフェ／スペイン）、板倉滉（フローニンゲン／オランダ）、相馬勇紀（名古屋グランパス）らが選出。26日のU－24アルゼンチン代表戦からは9名の変更となっており、出場停止のため前回の試合を欠場していた田中碧（川崎フロンターレ）も今回の一戦ではスタメンに名を連ねた。

　試合の模様はBS朝日にて生中継、および『TVer』でライブ配信される。

■U－24日本代表　U－24アルゼンチン代表戦スタメン
（ポジションは登録上）

▼GK
23　谷晃生（湘南ベルマーレ）

▼DF
4　板倉滉（フローニンゲン／オランダ）
15　町田浩樹（鹿島アントラーズ）
19　原輝綺（清水エスパルス）
20　古賀太陽（柏レイソル）
22　瀬古歩夢（セレッソ大阪）

▼MF
17　田中碧（川崎フロンターレ）
14　相馬勇紀（名古屋グランパス）
11　久保建英（ヘタフェ／スペイン）

▼FW
8　林大地（サガン鳥栖）
9　食野亮太郎（リオ・アヴェFC／ポルトガル）

□控えメンバー
▽GK
1　大迫敬介（サンフレッチェ広島）
12　沖悠哉（鹿島アントラーズ）

▽DF
5　渡辺剛（FC東京）
6　菅原由勢（AZ／オランダ）
21　中野伸哉（サガン鳥栖）

▽MF
3　中山雄太（ズウォレ／オランダ）
7　三笘薫（川崎フロンターレ）
10　三好康児（アントワープ／ベルギー）
16　渡辺皓太（横浜F・マリノス）
18　旗手怜央（川崎フロンターレ）

▽FW
13　田川亨介（FC東京）