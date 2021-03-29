29日に『SAISON CARD CUP 2021』でU－24アルゼンチン代表と対戦するU－24日本代表のスターティングメンバーが発表された。
今回の試合は福岡県の北九州スタジアムで開催される。東京オリンピック世代の選手たちで構成された日本代表は、26日に東京スタジアムで行われたU－24アルゼンチン代表戦から中2日でこの一戦に臨む。リベンジを狙う同試合のスタメンには、久保建英（ヘタフェ／スペイン）、板倉滉（フローニンゲン／オランダ）、相馬勇紀（名古屋グランパス）らが選出。26日のU－24アルゼンチン代表戦からは9名の変更となっており、出場停止のため前回の試合を欠場していた田中碧（川崎フロンターレ）も今回の一戦ではスタメンに名を連ねた。
試合の模様はBS朝日にて生中継、および『TVer』でライブ配信される。
■U－24日本代表 U－24アルゼンチン代表戦スタメン
（ポジションは登録上）
▼GK
23 谷晃生（湘南ベルマーレ）
▼DF
4 板倉滉（フローニンゲン／オランダ）
15 町田浩樹（鹿島アントラーズ）
19 原輝綺（清水エスパルス）
20 古賀太陽（柏レイソル）
22 瀬古歩夢（セレッソ大阪）
▼MF
17 田中碧（川崎フロンターレ）
14 相馬勇紀（名古屋グランパス）
11 久保建英（ヘタフェ／スペイン）
▼FW
8 林大地（サガン鳥栖）
9 食野亮太郎（リオ・アヴェFC／ポルトガル）
□控えメンバー
▽GK
1 大迫敬介（サンフレッチェ広島）
12 沖悠哉（鹿島アントラーズ）
▽DF
5 渡辺剛（FC東京）
6 菅原由勢（AZ／オランダ）
21 中野伸哉（サガン鳥栖）
▽MF
3 中山雄太（ズウォレ／オランダ）
7 三笘薫（川崎フロンターレ）
10 三好康児（アントワープ／ベルギー）
16 渡辺皓太（横浜F・マリノス）
18 旗手怜央（川崎フロンターレ）
▽FW
13 田川亨介（FC東京）