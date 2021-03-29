29日に『SAISON CARD CUP 2021』でU－24アルゼンチン代表と対戦するU－24日本代表のスターティングメンバーが発表された。

今回の試合は福岡県の北九州スタジアムで開催される。東京オリンピック世代の選手たちで構成された日本代表は、26日に東京スタジアムで行われたU－24アルゼンチン代表戦から中2日でこの一戦に臨む。リベンジを狙う同試合のスタメンには、久保建英（ヘタフェ／スペイン）、板倉滉（フローニンゲン／オランダ）、相馬勇紀（名古屋グランパス）らが選出。26日のU－24アルゼンチン代表戦からは9名の変更となっており、出場停止のため前回の試合を欠場していた田中碧（川崎フロンターレ）も今回の一戦ではスタメンに名を連ねた。

試合の模様はBS朝日にて生中継、および『TVer』でライブ配信される。

■U－24日本代表 U－24アルゼンチン代表戦スタメン

（ポジションは登録上）

▼GK

23 谷晃生（湘南ベルマーレ）

▼DF

4 板倉滉（フローニンゲン／オランダ）

15 町田浩樹（鹿島アントラーズ）

19 原輝綺（清水エスパルス）

20 古賀太陽（柏レイソル）

22 瀬古歩夢（セレッソ大阪）

▼MF

17 田中碧（川崎フロンターレ）

14 相馬勇紀（名古屋グランパス）

11 久保建英（ヘタフェ／スペイン）

▼FW

8 林大地（サガン鳥栖）

9 食野亮太郎（リオ・アヴェFC／ポルトガル）

□控えメンバー

▽GK

1 大迫敬介（サンフレッチェ広島）

12 沖悠哉（鹿島アントラーズ）

▽DF

5 渡辺剛（FC東京）

6 菅原由勢（AZ／オランダ）

21 中野伸哉（サガン鳥栖）

▽MF

3 中山雄太（ズウォレ／オランダ）

7 三笘薫（川崎フロンターレ）

10 三好康児（アントワープ／ベルギー）

16 渡辺皓太（横浜F・マリノス）

18 旗手怜央（川崎フロンターレ）

▽FW

13 田川亨介（FC東京）