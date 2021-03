NiziUの新曲「Take a picture」のミュージックビデオがYouTubeで公開された。

「Take a picture」は「コカ・コーラ」のCM「この瞬間が、私。」編のCMソングとしておなじみの楽曲。MVは閉園後の遊園地に忍び込み、はしゃぐ9人の姿やダンスシーンで構成されている。これまでNiziUは「Make you happy」では“縄跳びダンス”、「Step and a step」では“ラビットダンス”などキャッチーな振り付けのダンスパフォーマンスで話題を集めたが、今回はサビ部分で歌詞に登場する数字をイメージした“Number Dance”を披露。「Take a picture now, Take a picture now」という歌詞の部分では、シャッターの音に合わせて指フレームを作る動作が印象的なダンスも踊っている。

なお「Take a picture」は、MV公開と同時に本日3月29日に各種音楽配信サイトにて配信リリースされた。4月7日には2ndシングル「Take a picture / Poppin' Shakin'」として発売される。