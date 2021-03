5月1日から5日にかけて埼玉・さいたまスーパーアリーナで行われるロックフェスティバル「VIVA LA ROCK 2021」の出演アーティスト第2弾が発表された。

新たに追加されたのは5月1日にKANA-BOON、神はサイコロを振らない、King Gnu、sumika、ハンブレッダーズ、BLUE ENCOUNT、2日にindigo la End、WOMCADOLE、ニガミ17才、BIGMAMA、UNISON SQUARE GARDEN、3日に秋山黄色、ORANGE RANGE、TENDRE、XIIX、Base Ball Bear、4日に大森靖子、ORIGINAL LOVE、東京スカパラダイスオーケストラ、LOW IQ 01 & THE RHYTHM MAKERS、5日に打首獄門同好会、オメでたい頭でなにより、キュウソネコカミ、SPARK!!SOUND!!SHOW!!の計24組。これで各日程の出演アーティストがすべて公開された。

チケットはイープラスおよび埼玉県内のFamiポートで販売中。なお今年は新型コロナウイルス感染対策の都合上、1日券のみの販売となる。4月11日18:00までにチケットを購入した人は、4月中旬に「VIVA LA ROCK 2021」の公式アプリ内にて実施される、ステージ前方スタンディングエリアの入場抽選会に参加できる。このほか4月2日18:00からはオフィシャルグッズの事前通販がスタートする。

VIVA LA ROCK 2021

2021年5月1日(土)埼玉県 さいたまスーパーアリーナ

OPEN 9:00 / START 10:40 / END 20:00(予定)

<出演者>

インナージャーニー / THE ORAL CIGARETTES / オレンジスパイニクラブ / KANA-BOON / 神はサイコロを振らない / KEYTALK / King Gnu / SHISHAMO / sumika / Nothing's Carved In Stone / Novelbright / Hakubi / ハンブレッダーズ / 04 Limited Sazabys / BLUE ENCOUNT



2021年5月2日(日)埼玉県 さいたまスーパーアリーナ

OPEN 9:00 / START 10:40 / END 20:00(予定)

<出演者>

アイナ・ジ・エンド / indigo la End / WOMCADOLE / クリープハイプ / 小林私 / コレサワ / Saucy Dog / SUPER BEAVER / ニガミ17才 / ネクライトーキー / BIGMAMA / FOMARE / フレデリック / My Hair is Bad / UNISON SQUARE GARDEN



2021年5月3日(月・祝)埼玉県 さいたまスーパーアリーナ

OPEN 9:00 / START 10:40 / END 20:00(予定)

<出演者>

秋山黄色 / Awesome City Club / 大宮セブン(囲碁将棋、マヂカルラブリー、GAG、タモンズ、すゑひろがりず、ジェラードン) / ORANGE RANGE / Creepy Nuts / Kroi / スガシカオ / the telephones / TENDRE / XIIX / にしな / BBHF / 藤井風 / Base Ball Bear / レキシ



2021年5月4日(火・祝)埼玉県 さいたまスーパーアリーナ

OPEN 9:00 / START 10:40 / END 20:00(予定)

<出演者>

ACIDMAN / UVERworld / 大森靖子 / ORIGINAL LOVE / KUZIRA / コロナナモレモモ(マキシマム ザ ホルモン2号店) / TETORA / 10-FEET / 東京スカパラダイスオーケストラ / Dragon Ash / VIVA LA J-ROCK ANTHEMS[亀田誠治(B) / 加藤隆志(G / 東京スカパラダイスオーケストラ) / ピエール中野(Dr / 凛として時雨)] / Maki / MONOEYES / LOW IQ 01 & THE RHYTHM MAKERS / ROTTENGRAFFTY



2021年5月5日(水・祝)埼玉県 さいたまスーパーアリーナ

OPEN 9:00 / START 10:40 / END 20:00(予定)

<出演者>

打首獄門同好会 / オメでたい頭でなにより / キュウソネコカミ / SiM / SPARK!!SOUND!!SHOW!! / セックスマシーン!! / Dizzy Sunfist / teto / バックドロップシンデレラ / Panorama Panama Town / ハルカミライ / HEY-SMITH / マカロニえんぴつ / マキシマム ザ ホルモン / ヤバイTシャツ屋さん