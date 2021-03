今回の舞台は全世界⁉︎ 劇場版『ヒロアカ』8/6公開決定！特報解禁

『僕のヒーローアカデミア』劇場版第3弾の正式タイトル&公開日&特報が解禁となった。



2014年7月より週刊少年ジャンプ(集英社刊)にて連載され、既刊29巻のコミックスのシリーズ累計発行部数は3000万部を突破。さらにこれまでTVアニメ1期~4期が放送され、2021年3月27日(土)から第5期の放送が開始となった大人気作品『僕のヒーローアカデミア』(原作:堀越耕平)。

総人口の約8割が超常能力 ”個性” を持って生まれる世界で、人々と社会を守る職業・ヒーローになることを多くの若者が夢見る中、”無個性” で生まれてしまった主人公・緑谷出久(デク)が一人前のヒーローを目指してヒーロー輩出の名門校で成長していく姿を描く物語は、多くの共感と興奮を呼び、連載当初より人気が沸騰。日本国内だけに留まらず、北米・ヨーロッパ・アジアと世界中で圧倒的な人気を誇っている。



映画シーンにおいても2018年夏にアニメ劇場版第1作目『僕のヒーローアカデミア 2人の英雄(ヒーロー)』が公開され興行収入17.2億円の大ヒット、さらに2019年冬公開の第2作目『僕のヒーローアカデミア THE MOVIE ヒーローズ:ライジング』では前作を越える興行収入17・9億円と右肩上がりのスマッシュヒットを続け躍進している。



この度解禁された本作の正式タイトルは『僕のヒーローアカデミア THE MOVIE ワールド ヒーローズ ミッション』! 世界を舞台にヒーローたちが極限のミッションに挑む‼︎



公開日は2021年8月6日(金)に決定し、3月27日(土)からのTVアニメ5期、4月23日(金)から開催される原作の大型原画展『僕のヒーローアカデミア展 DRAWING SMASH』を経て、2021年をヒロアカイヤーとして染め上げる。



さらに早くも30秒の特報映像が解禁! 謎の敵の出現により、全世界を巻き込んだ事件が勃発。そして、まさかのデクが指名手配されてしまう…? 劇場版オリジナルの黒を基調とした新コスチューム ”ステルススーツ” を身に纏ったデク・爆轟・轟の全身姿も初解禁! まだまだベールに包まれた本作、緊迫感のある特報映像に注目だ。



2021年、ヒロアカの夏が来る! 全世界を舞台にスケールアップ&激アツ展開を見せる劇場版第3弾『WORLD HEROES' MISSION (ワールド ヒーローズ ミッション)』に乞うご期待!



(C)2021「僕のヒーローアカデミア THE MOVIE」製作委員会 (C)堀越耕平/集英社