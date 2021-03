ハロプロ各グループ総出演、約20000人を動員した「Hello! Projectひなフェス2021」

ハロー!プロジェクト各グループが出演する年に一度のお祭り『Hello! Project ひなフェス2021』が、2021年3月27日、28日に幕張メッセ国際展示場1・2ホールにて開催された。



今回のライブでは、2日間で計4公演で約20000人を動員。例年「SATOYAMA & SATOUMI movement」イベントと合同で開催されてきたひなフェスだが、昨年に続き今年も新型コロナウイルス感染拡大防止のためSATOYAMA & SATOUMIイベントは行われず、会場に感染予防対策を徹底した上でひなフェスのみの単独開催となった。またた、ライブの模様は生中継され全国へ届けられた。ここでは、オフィシャルライブレポートを掲載する。



2日間4公演にわたる『ひなフェス』はそれぞれ「つばきファクトリー&BEYOOOOONDS」、「Juice=Juice」、「アンジュルム」、「モーニング娘。21」と、公演ごとに異なるグループをフィーチャーしたプレミアム公演となった。



ライブ冒頭の各プレミアムパートの後には、ハロプロ研修生がパフォーマンスを披露。年内に新グループ設立を目指し、ハロプロ研修生ユニットも昇格を待つ中でのステー ジで元気いっぱいな姿を見せる。BEYOOOOONDSは、3月3日にリリースしたばかりの最新シングルから「激辛LOVE」などを披露。コミカルな振り付けで会場に笑顔を生み出しながらも勢い全開のパフォーマンスで会場の熱量をあげていく。桜の季節、卒業シーズンということでメンバーの山﨑夢羽、前田こころも高校卒業を報告。全国の卒業生への応援も兼ねて「ビタミンME」ではポンポンを手にステージを跳ね回った。





ハロプロ研修生





BEYOOOOONDS





つばきファクトリーは、情熱的なパフォーマンスと爽やかなコーラスワークで会場を魅了。5月26日にはNEWアルバム『2nd STEP』のリリースを発表しており、アルバムにも収録される「恋のUFOキャッチャー」、「My Dariling ~Do you love me?~」のパフォーマンスを初披露した。





つばきファクトリー



また、各ライブの中盤では「ひなフェス」恒例のシャッフルユニットコーナーも開催。事前抽選で選ばれたメンバーによる今回限りのソロ、デュオ、トリオが公演ごとに披露された。



「つばきファクトリー&BEYOOOOOND プレミアム」では、「女が目立ってなぜイケナイ」を江口紗耶が、「タンタンターン」を牧野真莉愛・川名 凜・工藤由愛の3人が、「次の角を曲がれ」を西田汐里と山﨑夢羽が担当。「Juice=Juice プレミアム」では、「Take off is now!」を松永里愛・秋山眞緒・前田こころが、「JUICY HE@RT」を段原瑠々 と小野瑞歩が、「Give me 愛」は浅倉樹々が歌い上げた。「アンジュルム プレミアム」では、「Fantasy が始まる」を佐々木莉佳子が、「夢幻クライマックス」を笠原桃奈と小野田紗 栞が熱演。「ちょこっと LOVE」加賀楓・横山玲奈・山﨑愛生の 3 人で盛り上げた。さらに、「モーニング娘。21 プレミアム」では、「THE 美学」を小田さくらと為永幸音が、「晴れ雨のちスキ♡」を羽賀朱音・一岡伶 奈・島倉りかが、「春ビューティフル エブリディ」は譜久村聖が堂々のソロで演じた。シャッフルユニットコーナーの後には、ふたたびグループごとのステージへ。Juice=Juiceは4月28日にリリースされるニューシングルからの楽曲を中心に披露した。シティ・ポップナンバー「DOWN TOWN」ではグループの新しい一面を見せつつ、キレキレのダンスを見事にこなす姿が大人っぽい。



アンジュルムは昨年秋に新メンバー3名を迎え、新体制10名で初の「ひなフェス」参加となる。最新シングル曲「限りある Moment」でドラマティックに会場のボルテージを底上げしていきながらも、本人たちはMCでもひなフェスが楽しくて仕方がない様子。もう一つの最新シングル曲「ミラー・ミラー」ではアンジュルムならではのエネルギッシュな歌唱で畳み掛けた。





アンジュルム



そして、プレミアムパート前のラストをつとめたのがモーニング娘。21。ひなフェスでは、3月31日に発売となるニューアルバム『16th~Thats J-POP~』に収録される新作から「恋愛 Destiny~本音を論じたい~」、「このまま!」の新曲を披露。つんく作詞・作曲 の「ギューされたいだけなのに」など、要所要所で鋭いボーカルを入れながらアグレッシブに攻め上げていく。ではフェスにふさわしい圧倒的なハイテンション・サウンドにのせて会場を盛り上げた。





モーニング娘。21



また、終盤のプレミアムパート前にはその回のプレミアム担当グループの曲を他グル ープが合同でカバーするブロックも。1曲を2グループ合同(初日だけ1グループでのカバー有)でパフォーマンスし、組み合わされるグループも4公演全てバラバラという、贅沢なその回限りの共演が次々と繰り広げられた。



観客は全員着席、ソーシャルディスタンスをとりながら鑑賞というスタイルのライブではあったが、その分各グループ、各メンバーがステージで放つエネルギーの大きさと 眩さがより際立った公演であったともいえる。360 度に展開された観客席からは声援 の代わりにペンライトが振られ、パフォーマンスごとに大きな拍手が贈られた。ラストは幕張メッセの大ステージに全グループが一挙集結。全員でのパフォーマンスで華やかにライブを締めくくった。



・譜久村聖(ハロー!プロジェクト リーダー/モーニング娘。21)コメント

昨年末のカウントダウンコンサート以来にハロー!プロジェクト全体で集まってのライブになりましたが、とても楽しかったです。昨年のひなフェスが無観客ライブだった分、つばきファクトリーとBEYOOOOONDSにとっては今回初めてお客さんを入れてのプレミアム公演だったので、メンバーからの熱気や気合いも伝わってきましたし、新体制になったグループからのやる気も伝わってきて、すごくひなフェス全体が熱いコンサートになりました。モーニング娘。21も、参加できなかった2人も含めた14人分の気持ちでパフォーマンスするということですごく盛り上がったので、生放送・生配信で観て下さった方も楽しめたんじゃないかなと思います。



その他にも石田亜佑美の「石田のパン」や、PIZZA-LAさんにハロー!プロジェクトを意識して作ってもらった「春のハローピザ」だったりと、少なくとも春を感じて頂けたかなと思います。来年はSATOYAMA & SATOUMIイベントと一緒にまた開催できることを願っています。



ハロー!プロジェクトは今後、各種リリースやコンサート開催を予定している。3月31日にはモーニング娘。21 の16枚目のオリジナルアルバム『16th~Thats J- POP~』が発売。5月26日にはつばきファクトリーの2枚目のアルバム『2nd STEP』 が発売となる。あわせて現在、ハロー!プロジェクト全体での春コンサートツアー「Hello! Project 2021 春「花鳥風月」」も5月30日まで開催中。各詳細はハロー!プロジェクトオフィシャルサイトにて。





<リリース情報>







モーニング娘。21

アルバム『16th~Thats J-POP~』



