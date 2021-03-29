竹内良輔・三好輝原作によるミュージカル「憂国のモリアーティ」の第3弾となる「ミュージカル『憂国のモリアーティ』Op.3 -ホワイトチャペルの亡霊-」の公演が決定。8月に東京・品川プリンスホテル ステラボールと、大阪・サンケイホールブリーゼで上演される。

第3弾では初演より引き続き、ウィリアム・ジェームズ・モリアーティ役を鈴木勝吾、シャーロック・ホームズ役を平野良が担当。第3弾の公演発表に併せ、2人が写し出されたティザービジュアルも公開された。またアルバート・ジェームズ・モリアーティ役で久保田秀敏、ルイス・ジェームズ・モリアーティ役で山本一慶、セバスチャン・モラン役で井澤勇貴、フレッド・ポーロック役で赤澤遼太郎、ジョン・H・ワトソン役で鎌苅健太、ジェームズ・ボンド役で大湖せしる、ジャック・レンフィールド役で石坂勇、ジョージ・レストレード役で高木俊、ザック・パターソン役で輝馬、アータートン役で奈良坂潤紀、チャールズ・オーガスタス・ミルヴァートン役で藤田玲が出演することも発表。前作同様、脚本・演出は劇団InnocentSphereの西森英行、音楽はただすけが担当し、ピアノとヴァイオリンの生演奏を交えた舞台が展開される。

「憂国のモリアーティ」はコナン・ドイルの「シャーロック・ホームズ」シリーズを原案に、ホームズの仇敵として知られるモリアーティ教授を描く物語。前作のミュージカル第2弾は昨年7月から8月にかけて東京と京都で上演された。

ミュージカル「憂国のモリアーティ」Op.3 -ホワイトチャペルの亡霊-

公演スケジュール

公演時期：2021年8月

会場：東京都 品川プリンスホテル ステラボール、大阪府 サンケイホールブリーゼ

スタッフ

原作：構成 / 竹内良輔 漫画 / 三好輝「憂国のモリアーティ」（集英社「ジャンプSQ.」連載）

脚本・演出：西森英行

音楽：ただすけ

キャスト

ウィリアム・ジェームズ・モリアーティ：鈴木勝吾

シャーロック・ホームズ：平野良

アルバート・ジェームズ・モリアーティ：久保田秀敏

ルイス・ジェームズ・モリアーティ：山本一慶

セバスチャン・モラン：井澤勇貴

フレッド・ポーロック：赤澤遼太郎

ジョン・H・ワトソン：鎌苅健太

ジェームズ・ボンド：大湖せしる

ジャック・レンフィールド：石坂勇

ジョージ・レストレード：高木俊

ザック・パターソン：輝馬

アータートン：奈良坂潤紀

チャールズ・オーガスタス・ミルヴァートン：藤田玲



ピアノ：広田圭美

ヴァイオリン：林周雅



ほか

※高木俊の高ははしご高が正式表記。

(c)竹内良輔・三好 輝/集英社 (c)ミュージカル『憂国のモリアーティ』プロジェクト