27日から28日にかけて、明治安田生命J2リーグ第5節が各地で行われた。

開幕から無傷の4連勝を飾っているFC琉球は、アウェイでジェフユナイテッド千葉と対戦。前半を互いにスコアレスで折り返すと、72分に千葉のMF見木友哉が先制点を記録する。しかし琉球はその3分後にFW阿部拓馬のゴールで同点に追いつくと、さらに5分後には途中出場のFW清水慎太郎が逆転ゴールを記録。結局このまま試合は終了し、琉球は開幕5連勝を鮮やかな逆転勝利で飾った。

こちらも4連勝のアルビレックス新潟は、ホームに東京ヴェルディを迎えた。前半にMF高木善朗が2ゴールを記録して折り返すと、後半には高木のPK弾も含む5ゴールで相手を圧倒。新潟は7ー0で大勝を収め、琉球に負けじと開幕5連勝を手にしている。

J2で初となるホーム開幕戦を迎えたブラウブリッツ秋田は、京都サンガF.C.と対戦。前半から拮抗な展開となるも、秋田は41分にMF茂平が先制点を記録しハーフタイムを迎える。後半はチーム全体でのハードワークで1点のリードを守り抜き、試合はこのまま終了。サポーターへJ2での初勝利を贈った。

第5節の試合結果と順位表、また第6節の対戦カードは以下の通り。

■第5節の試合結果

大宮アルディージャ 4ー0 V・ファーレン長崎

ヴァンフォーレ甲府 0ー1 FC町田ゼルビア

アルビレックス新潟 7ー0 東京ヴェルディ

ジュビロ磐田 1ー2 レノファ山口FC

ジェフユナイテッド千葉 1ー2 FC琉球

ブラウブリッツ秋田 1ー0 京都サンガF.C.

モンテディオ山形 0ー1 ファジアーノ岡山

水戸ホーリーホック 3ー0 松本山雅FC

栃木SC 2ー1 愛媛FC

ザスパクサツ群馬 0ー2 ギラヴァンツ北九州

ツエーゲン金沢 2ー1 SC相模原

■順位表

1位 新潟(勝ち点15/得失点差+14)

2位 琉球(勝ち点15/得失点差+7)

3位 金沢(勝ち点10/得失点差+3)

4位 秋田(勝ち点10/得失点差+3)

4位 甲府(勝ち点10/得失点差+3)

6位 水戸(勝ち点9/得失点差+5)

7位 岡山(勝ち点8/得失点差+2)

8位 町田(勝ち点8/得失点差0)

9位 京都(勝ち点7/得失点差+1)

10位 大宮(勝ち点6/得失点差+1)

11位 磐田(勝ち点6/得失点差-2)

12位 栃木(勝ち点6/得失点差-2)

13位 山形(勝ち点5/得失点差0)

14位 山口(勝ち点5/得失点差-1)

15位 北九州(勝ち点5/得失点差-2)

16位 千葉(勝ち点5/得失点差-2)

17位 相模原(勝ち点5/得失点差-2)

18位 群馬(勝ち点4/得失点差-5)

19位 長崎(勝ち点4/得失点差-6)

20位 東京V(勝ち点4/得失点差-8)

21位 松本(勝ち点3/得失点差-4)

22位 愛媛(勝ち点2/得失点差-5)

■第6節の対戦カード

▼4月3日(土)

14:00 北九州 vs 山形

14:00 長崎 vs 甲府

17:00 琉球 vs 大宮

▼4月4日(日)

13:00 相模原 vs 新潟

13:00 岡山 vs 磐田

14:00 町田 vs 金沢

14:00 松本 vs 秋田

14:00 京都 vs 千葉

14:00 山口 vs 栃木

14:00 愛媛 vs 群馬

15:00 東京V vs 水戸