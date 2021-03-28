西尾維新の小説を原作とするTVアニメ「美少年探偵団」の新たなPVが公開された。
今回公開されたPVでは、村瀬歩演じる双頭院学、坂泰斗演じる咲口長広、増田俊樹演じる袋井満、矢野奨吾演じる足利飆太、佐藤元演じる指輪創作による探偵団が歌唱のエンディングテーマ「Beautiful Reasoning」が解禁。楽曲に乗せて、アニメの映像がテンポよく映し出されている。併せて新たなビジュアルも公開。公式サイトでは放送・配信情報も更新された。
制作をシャフト、総監督を新房昭之が務めるアニメ「美少年探偵団」は、私立指輪学園を舞台に、校内のトラブルを非公式、非公開、非営利に解決すると噂される謎の集団・美少年探偵団を中心に展開される物語。4月10日深夜よりABCテレビ・テレビ朝日系列全国24局ネット「ANiMAZiNG!!!」枠でオンエアされる。
TVアニメ「美少年探偵団」
放送情報
ABC テレビ・テレビ朝日系列全国24局ネット：2021年4月10日（土）26:00～
AT-X：2021年4月15日（木）より毎週木曜21:00～ほか
配信情報
ABEMA：2021年4月10日（土）26:00～ ※地上波同時・単独最速配信
U-NEXT、アニメ放題、dアニメストア、dアニメストア for Prime Video、GYAO!、Amazon Prime Video、ひかりTV、バンダイチャンネル、Hulu、TELASA、J:COMオンデマンド メガパック、milplus、auスマートパスプレミアム、FOD、ニコニコ生放送、ニコニコチャンネル、TSUTAYA TV、HAPPY!動画、ムービーフル、ビデオマーケット、DMM.com、music.jp：2021年4月13日（火）12:00～
スタッフ
原作：西尾維新「美少年シリーズ」（講談社タイガ）
キャラクター原案：キナコ
総監督：新房昭之
アニメーションキャラクターデザイン・総作画監督：山村洋貴
音楽：太田雅友・EFFY
監督：大谷肇
アニメーション制作：シャフト
キャスト
瞳島眉美：坂本真綾
双頭院学：村瀬歩
咲口長広：坂泰斗
袋井満：増田俊樹
足利飆太：矢野奨吾
指輪創作：佐藤元
麗：七海ひろき
札槻嘘：鳥海浩輔
(c)西尾維新／講談社・アニプレックス・シャフト