EXILE TRIBEが現在開催中のドームツアー「EXILE TRIBE LIVE TOUR 2021 "RISING SUN TO THE WORLD"」に、5月12日の大阪・京セラドーム大阪公演が追加された。

「EXILE TRIBE LIVE TOUR 2021 "RISING SUN TO THE WORLD"」は、EXILE、三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE、GENERATIONS from EXILE TRIBE、THE RAMPAGE from EXILE TRIBE、FANTASTICS from EXILE TRIBE、BALLISTIK BOYZ from EXILE TRIBEが出演するライブイベント。新型コロナウイルスの感染拡大を受けて1月から延期となり、3月10日に東京・東京ドームで開幕した。EXILE TRIBEのファンクラブ・EXILE TRIBE FAMILYでは4月9日15:00より追加公演のチケット先行抽選予約を受け付ける。

「EXILE TRIBE LIVE TOUR 2021 RISING SUN TO THE WORLD」(※終了分は割愛)

2021年3月28日(日)大阪府 京セラドーム大阪

2021年4月9日(金)福岡県 福岡PayPayドーム

2021年4月10日(土)福岡県 福岡PayPayドーム

2021年4月11日(日)福岡県 福岡PayPayドーム

2021年5月8日(土)大阪府 京セラドーム大阪

2021年5月9日(日)大阪府 京セラドーム大阪

2021年5月10日(月)大阪府 京セラドーム大阪

2021年5月12日(水)大阪府 京セラドーム大阪(※追加公演)

2021年6月10日(木)愛知県 バンテリンドーム ナゴヤ

2021年6月11日(金)愛知県 バンテリンドーム ナゴヤ

2021年6月12日(土)愛知県 バンテリンドーム ナゴヤ

<出演者>

EXILE / 三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE / GENERATIONS from EXILE TRIBE / THE RAMPAGE from EXILE TRIBE / FANTASTICS from EXILE TRIBE / BALLISTIK BOYZ from EXILE TRIBE