TVアニメ「BLUE REFLECTION RAY / 澪」が4月より連続2クールにわたり放送されることが、オンラインイベント「AnimeJapan 2021」内で本日3月28日に開催されたステージイベントで明らかになった。

また「BLUE REFLECTION」の新作ゲーム2タイトルの制作も発表に。PlayStation 4、Nintendo Switch、Steamでリリース予定の「BLUE REFLECTION TIE / 帝」と、スマートフォンおよびPC対応ゲームとしてリリース予定の「BLUE REFLECTION SUN / 燦」、そしてTVアニメを合わせた3タイトルが「BLUE REFLECTION」プロジェクトとして展開されていく。3タイトルの物語は共通した世界観のもとで描かれ、それぞれ単独でも楽しめるものになるという。

発表に合わせ、「BLUE REFLECTION」プロジェクト全体のキャラクター原案・キャラクターデザインを手がける岸田メル描き下ろしのプロジェクトコンセプトアートも公開された。またプロジェクトのポータルサイト、総合Twitterアカウントもオープンしている。「BLUE REFLECTION RAY / 澪」は4月9日よりMBS、TBSほかで放送される。

TVアニメ「BLUE REFLECTION RAY / 澪」

初回放送情報

MBS：2021年4月9日（金）25:55～

TBS：2021年4月9日（金）25:55～

BS-TBS：2021年4月11日（日）27:00～ ※以降毎週金曜日26:30～

AT-X：2021年4月13日（火）23:00～

スタッフ

原作：コーエーテクモゲームス「BLUE REFLECTION 幻に舞う少女の剣」

監督：吉田りさこ

シリーズ構成・脚本：和場明子

キャラクター原案：岸田メル

キャラクターデザイン：菊田幸一

音響監督：岩浪美和

音響制作：マジックカプセル

音楽：篠田大介

アニメーション制作：J.C.STAFF

キャスト

平原陽桜莉：石見舞菜香

羽成瑠夏：千菅春香

田辺百：高倉有加

白樺都：大和田仁美

平原美弦：上田麗奈

山田仁菜：玉城仁菜

駒川詩：田辺留依

水崎紫乃：井澤詩織

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