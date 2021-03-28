TVアニメ「セブンナイツ レボリューション -英雄の継承者-」に登場するネモとファリアの描き下ろしビジュアルが、本日3月28日に「AnimeJapan 2021」で行われた「『セブンナイツ レボリューション -英雄の継承者-』放送直前スペシャルステージ」にて公開された。

描き下ろしビジュアルには、初代図書館長・ジェニウスと英雄・ユーノミアの力を使い、“サクセション（変身）”した主人公・ネモとファリアの姿が、彼らのセリフとともに描かれた。なお明日29日より、JR秋葉原駅とJR池袋駅にてキャラクタービジュアルを使用した屋外広告が掲出される。

4月より放送される「セブンナイツ レボリューション -英雄の継承者-」は、スマートフォン向けRPG「セブンナイツ」を原作にオリジナルストーリーを展開。2021年には新作のスマートフォン向けRPG「セブンナイツ レボリューション」がリリースされる予定だ。

TVアニメ「セブンナイツ レボリューション -英雄の継承者-」

放送情報

TOKYO MX：2021年4月4日（日）より毎週日曜日24:00～ ※リピート放送：毎週月曜24:30～

BS11：2021年4月4日（日）より毎週日曜日24:00～

KBS京都：2021年4月4日（日）より毎週月曜日24:00～

サンテレビ：2021年4月4日（日）より毎週火曜日24:30～

配信情報

2021年4月4日（日）24:30より順次配信スタート

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スタッフ

原作：Seven Knights Revolution

監督：市川量也

シリーズ構成：小太刀右京

キャラクターデザイン：松浦有紗

美術監督：渡辺敦之

色彩設計：ドメリカ

撮影監督：楊暁牧

編集：吉武将人

音響監督：原口昇

効果：猪俣泰史

音楽：藤澤慶昌

録音スタジオ：Studio2010

音響制作：楽音舎

プロデューサー：里見哲郎

アニメーションプロデューサー：稲垣敬文

アニメーション制作：ライデンフィルム×ドメリカ

キャスト

ネモ：山下大輝

ファリア：山村響

エレン：花澤香菜

ガレス：梅原裕一郎

ジョウ：武内駿輔

ギルダン：保住有哉

シャーリー：沼倉愛美

ジェニウス：櫻井孝宏

ユーノミア：嶋村侑

ヴァネッサ：田村ゆかり

スパイク：伊藤健太郎

ジェイブ：松本梨香

クリス：森川智之

レイチェル：新井里美

(c)Netmarble Corp.& Netmarble Nexus Inc.・セブンナイツ製作委員会