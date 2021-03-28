TVアニメ「セブンナイツ レボリューション -英雄の継承者-」に登場するネモとファリアの描き下ろしビジュアルが、本日3月28日に「AnimeJapan 2021」で行われた「『セブンナイツ レボリューション -英雄の継承者-』放送直前スペシャルステージ」にて公開された。
描き下ろしビジュアルには、初代図書館長・ジェニウスと英雄・ユーノミアの力を使い、“サクセション（変身）”した主人公・ネモとファリアの姿が、彼らのセリフとともに描かれた。なお明日29日より、JR秋葉原駅とJR池袋駅にてキャラクタービジュアルを使用した屋外広告が掲出される。
4月より放送される「セブンナイツ レボリューション -英雄の継承者-」は、スマートフォン向けRPG「セブンナイツ」を原作にオリジナルストーリーを展開。2021年には新作のスマートフォン向けRPG「セブンナイツ レボリューション」がリリースされる予定だ。
TVアニメ「セブンナイツ レボリューション -英雄の継承者-」
放送情報
TOKYO MX：2021年4月4日（日）より毎週日曜日24:00～ ※リピート放送：毎週月曜24:30～
BS11：2021年4月4日（日）より毎週日曜日24:00～
KBS京都：2021年4月4日（日）より毎週月曜日24:00～
サンテレビ：2021年4月4日（日）より毎週火曜日24:30～
配信情報
2021年4月4日（日）24:30より順次配信スタート
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スタッフ
原作：Seven Knights Revolution
監督：市川量也
シリーズ構成：小太刀右京
キャラクターデザイン：松浦有紗
美術監督：渡辺敦之
色彩設計：ドメリカ
撮影監督：楊暁牧
編集：吉武将人
音響監督：原口昇
効果：猪俣泰史
音楽：藤澤慶昌
録音スタジオ：Studio2010
音響制作：楽音舎
プロデューサー：里見哲郎
アニメーションプロデューサー：稲垣敬文
アニメーション制作：ライデンフィルム×ドメリカ
キャスト
ネモ：山下大輝
ファリア：山村響
エレン：花澤香菜
ガレス：梅原裕一郎
ジョウ：武内駿輔
ギルダン：保住有哉
シャーリー：沼倉愛美
ジェニウス：櫻井孝宏
ユーノミア：嶋村侑
ヴァネッサ：田村ゆかり
スパイク：伊藤健太郎
ジェイブ：松本梨香
クリス：森川智之
レイチェル：新井里美
(c)Netmarble Corp.& Netmarble Nexus Inc.・セブンナイツ製作委員会