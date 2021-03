スマートフォン向けリズムゲーム『D4DJ Groovy Mix』(グルミク)にて、イベント「D4 FES. -M!X COLORS-」が開催された。

『D4DJ Groovy Mix』

『D4DJ Groovy Mix』ではメドレーライブイベント「D4 FES. -M!X COLORS-」を開催。イベント開催中限定の「マルチメドレーライブ」や「課題曲メドレーライブ」をプレイし、イベントPtを集めてランキングを競うイベントとなっている。「マルチメドレーライブ」はマッチングした4名のプレイヤーが1曲ずつ選曲し、合計4曲をメドレー楽曲としてプレイする、特別なメドレーライブモード。イベントPt達成報酬では「★3[Melty Smile] 福島ノア」が登場。さらに、D4 FES.をモチーフにした、特別な「クラブアイテム」も登場する。開催期間は4月5日20:59まで。

さらに、「D4 FES. -M!X COLORS-」ガチャが開催され「出雲咲姫」「瀬戸リカ」「日高さおり」の3人が登場。そしてMerm4idオリジナル曲「High tension BPM」が追加された。

(C)bushiroad All Rights Reserved. (C) Donuts Co. Ltd. All rights reserved.