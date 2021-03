声優・高槻かなこ、自身のCDに書かれていたPOPに感動！「Instagramに載せたけど、店員さんに届いてるかなぁ」

アーティストとして新たなステージを目指す声優・高槻かなこがお送りするTOKYO FMの番組「高槻かなこのROYAL Night」。3月20日(土・祝)の放送は、リリースされたばかりの初のアニソンカバーシングル「King of Anison EP1」を聴いた、リスナーからの感想メールを大特集しました!3月3日(水)にリリースされた「King of Anison EP1」。発売前日の“フラゲ日”に偶然渋谷にいた高槻が「SHIBUYA TSUTAYA」に立ち寄ってみると、店員さんが書いてくれたCDのPOPに嬉しい言葉を見つけたそうです。高槻:POPに文字がぎっしり書いてあって、そこに「高槻さんがラジオでもおっしゃっていましたが……」みたいに、この番組のことを書いてくれていたんです! “ラジオを聴いてくださるくらい、ファンの店員さんがいらっしゃるんだ”とすごく感動して。「ありがとう!」って言いたかったけど、どの店員さんか分からないから、なんとなーく(写真を)Instagramのストーリーに載せたけど……届いてるかなぁ? めちゃめちゃ嬉しい。ありがとうございます!そんな「King of Anison EP1」はアニソンカバー3曲入り。高槻本人が歌ったアニメ「100万の命の上に俺は立っている」オープニングテーマ「Anti world」のセルフカバー、アニメ「カードキャプターさくら」のオープニングテーマで坂本真綾さんが歌う「プラチナ」、そして、アニメ「東京喰種トーキョーグール」オープニングテーマでTK from 凛として時雨が歌う「unravel」のカバーが収録されています。そして、今回は「King of Anison EP1」を聴いた、リスナーのみなさんからの感想メールを次々と読んでいきました!高槻:すごく嬉しい感想の1つが、“「カードキャプターさくら」「東京喰種トーキョーグール」「俺100」(「100万の命の上に俺は立っている」)が観たくなった”って書いてくれていて。(曲を)聴いてアニメをもう一回観ようと思ってくれるのって、アニソンを歌う者として一番嬉しい言葉だと思っています。私も歌っていて、さくらちゃんのオープニング映像を思い浮かべるし、みなさんにも、私の頭のなかがそのまま投影されていたら嬉しい。ぜひ(アニメも)観てください!さらに、初回限定盤の特典映像には、その3曲をレコーディングした際のスタジオセッションの模様を収録。「ライブを観たときと同じくらいの迫力と興奮があって大満足。なかでも『プラチナ』は、歌っているときの表情や仕草がとても活き活きと楽しそう」というメールが。高槻:今はライブに行けないことが多いから、何とかして今回のライブ感を届けたいなと。しかもすごい綺麗に撮っていただいて、胸が熱くなるものがあるんじゃないかなぁと思います。普段のMVは、自分の顔が綺麗に映るように口パクで撮るんですけど、今回はその場でガチで歌っているので、自分的にあんまり観て欲しくない顔も映っていて「“ら行”の私、変な顔をしてるな」とか、“ブス~!”って思うときがたまにあるんです(笑)。ガチで歌っている顔を見てもらうことで、本気さが伝わってすごくいい映像になったなと。そこも伝わっているようで嬉しいです!また20歳のリスナーからは、「過去のつらい時期があった頃のきんちゃんの想いが伝わってきた気がしました。私も今、将来について、夢について毎日考えさせられる時期なので、とても刺さりました」というメールをいただきました。高槻:嬉しい~! つらい時期のことをそんなに思い出すことはないんだけど、染み付いているものはやっぱり自分のなかにあるから、自然と歌にも……。「Anti world」は理不尽な世の中に対する曲で、私が学生の頃に感じた気持ちも入っているし、「プラチナ」は「カードキャプターさくら」の世界観もあるけど、夢とか希望をまっすぐに進んでいきたい、無垢な気持ちで進んでいきたいという思いがあって。「unravel」は、ちょっと迷いの時期というか……「東京喰種トーキョーグール』の金木(研)くんの気持ちが入っているから、どれも思春期に刺さる。だからこそ、今まっすぐ進んで行きたいけど悩んでいる、みなさんの背中を押せる曲たちではないかなと思いますね。これからも、悩んだときにたくさん聴いていただけると嬉しいです。また、「原曲が男性ボーカルである『unravel』のカバーは意外だった」という感想も。高槻:意外と、カラオケに行ったら男性のロックバンドばかり歌うくらいなので、自分のなかでは(「unravel」は)テッパンだったんです。そういう面を今までの活動のなかでは見せてなかったんだ、という発見があって。今回すごく評判がよかったから、こういう曲を“自分の(オリジナル)曲にも欲しい!”と思ったし、ほかの男性アーティストの曲もカバーしていきたいなと思いました。たくさんの感想メールに「本当に愛しかない、もうお腹いっぱいです!」と感激の声をあげていた高槻。どのメールにも「『EP2』を楽しみにしています!」という言葉があったのも、嬉しい感想でした。高槻:「EP2」が楽しみ……これ、すごい嬉しいです。私も楽しみなので、勝手に構想を練ってるんです。“この曲がきたか!”“こういうの聴きたかった!”というストライクゾーンにバシッと打てるよう特訓しておきます! バッティングセンターに行こうかな(笑)。<番組概要>番組名:高槻かなこのROYAL Nightパーソナリティ:高槻かなこ放送日時:毎週土曜 26:30~27:00/ FM大阪 毎週土曜28:00~28:30番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/royalnight