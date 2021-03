首振りDolls・nao、Ado「うっせぇわ」歌ってみて感じたことは？「“声の使い分け”がコロコロ変わる」

ロックバンド MUCCのヴォーカル・逹瑯がパーソナリティをつとめるTOKYO FMの番組「JACK IN THE RADIO」。3月20日(土・祝)の放送では、3人組バンド・首振りDollsからnaoさん(Vo&Dr)が登場! 最近始めたという「歌ってみた」動画についてお話しいただきました。逹瑯:まずは、最近ハマっていることがあったら教えてください。nao:ハマってることというか、私はずっと「歌ってみた」をやってみたかったんですよ。YouTubeとかにあがってるじゃないですか。逹瑯:「歌ってみた」かった(笑)?nao:ずっと「歌ってみた」かったんですよ(笑)。10年ぐらい前からVOCALOIDの曲とかを歌ってみたかったんですよ。今ちょっとこういう時期ですから、チャレンジしてみようかなと思いまして。Adoさんの「うっせぇわ」がすごい流行ってるじゃないですか、あれを歌わせていただきました。逹瑯:おー。どうでしたか?nao:曲が難しい。Adoさんって曲のなかで声を使い分けるんですよ。それがコロコロ変わるので。近い感じに表現しようと思ったけどかなり難しかったですね。逹瑯:ボカロPの人でしょ? 「うっせぇわ」の曲を作ったのって。nao:そう。逹瑯:それで、この曲もそうだしYOASOBIの曲とかも、聴いてると数年前とかにすごい流行ったボカロとか(で感じた)、“これ、人間が歌うにはメロディが細かすぎるだろ”っていうような展開の歌詞を、ちゃんと人間が歌ってオリジナルの曲になってる……っていう流れに今なっていって、サブカル的だったところがメインストリームに上がってきてるよね。それをちゃんと上手に歌い上げてる。YOASOBIの子(ikura)もめちゃくちゃ歌がうまいもんね。nao:うまいんですよね〜。っていうか、私みたいなタイプには“よくサビであんなにメロディを動かそうと思ったな”って思うんですよ。逹瑯:俺も思うよ。“一文字ずつメロディ違くない!?”みたいな。nao:そうそう、Pro Tools(音楽編集ソフト)で見たらエグいことになってそうな(笑)。逹瑯:鍵盤で弾くならわかるけど、“人間が歌うメロディじゃねぇじゃん”みたいなね(笑)。nao:そうなの〜。いわゆるわかりやすいサビではなくなってるんじゃないか、っていう気はしますね。逹瑯:メロディの高低差とかさ。nao:そうなんですよ、オクターブの……。逹瑯:“何これ!?”みたいなね(笑)。nao:ハハハハ(笑)。今はヴォーカリストのスキルが求められてますよ。◎3月27日(土)放送の「JACK IN THE RADIO」は、OLDCODEXからペインターのYORKE.さんが登場します。どうぞお楽しみに!<番組概要>番組名:JACK IN THE RADIO放送日時:毎週土曜25:30~26:00パーソナリティ:逹瑯(MUCC)番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/jack