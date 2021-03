[Alexandros]川上洋平 10代へメッセージ「偉い人のアドバイスよりも、自分が考え抜いた答えが正しい」

[Alexandros]の川上洋平が、TOKYO FMのレギュラー番組に出演。この放送をもって番組卒業ということで、10代のリスナーに最後のメッセージを伝えました。(TOKYO FM「SCHOOL OF LOCK! アレキサンドLOCKS!」3月26日(金)放送分)川上:今日はですね、5年半、282回に及んだ、私、川上洋平の、[Alexandros]の、授業最終日でございます! 今日は私から生徒のみなさんに、いろんなことをお届けしていきたいなと思います!川上:僕がこのアレキサンドLOCKS! で、生徒のみなさんに伝えたかったのはこれなんです。僕は先生として、大人として、みなさんにアドバイス的なことをしゃべってるのかなって思われがちなんですけど、少なくとも僕のなかではそういうふうに思ったことはないです。「僕だったらこうしてきたよ」という僕の過去の話だったりとか、僕の考えというのを伝えただけで。「こうしたほうが良い」とか「こうしなさい」というのは、言ったことないと思うんですよ。それは生徒のみなさんそれぞれの環境だったり考えだったりとか性格だったりとかで全然変わると思うし、僕の言ったことをそのまま従ってやったとしても、うまくいくとは限らないんですよ。僕もいろんな人のアドバイスを聞いたり、すごい好きなOasisのノエル・ギャラガーが言ったことを鵜呑みにしていたときがあります。「この人の言うことが全て正しいんだ」って! でも自分に置き換えたときに、どうしてもうまくいかないんですよ。そりゃそうなんですよ、その人と僕は全然違うんだもん。ただ、その人がやったことを知るとか聞く耳を持つことは大事。リスペクトも込めてね。でもそのまま従うかどうかは別問題なんだよね。だから、‘’です。人の話は聞いてもいいけど、従うかどうかは別問題、っていう意味です。基本的に僕の授業はこういう考えて行っていました。川上:自分のことは、好きで可愛がってほしいなと思います。これは千差万別というか、もしかしたら10代のころは意外とこれが得意じゃない人が多いのかもしれない……。どうしてもコンプレックスがあったり、自分のことを好きになれない理由ばっか目につく時期なのかもしれない。自分だからこそ他人がわからない短所みたいな部分って見えるし、周りの人がどれだけ褒めてくれても「そんなことないんだよな」って落ち込んでしまうとか……そういうのって、すごくあると思うんですよ。先生だってコンプレックスがあるし、落ち込んでしまうときだっていまだにあります。でも「自分を愛してあげよう。守ってあげよう」と思えることで、明日というものがあると思うんですよね。その基本的な考えがあることで、もしかしたら周りにも優しくなるかもしれないし、まずそこがあったほうが生きやすいのかなとも思います。これは昔から言っていることなんですけど、息をしている時点で本当は生きたいんですよ。とことん落ち込んで、絶望の淵に立って「ダメだ……」と思っても、次の瞬間に人間は何をするのかって言ったら、息を吸うわけですから。ということは、やっぱり心の本当の奥の奥底では、生きたいと思ってるんだって、先生は思うようにしてます。このことは、頭の片隅に「洋平先生、あんなこと言ってたな」って覚えておいてほしいな、と願います。最初に言った‘Litten but don’t obey.’に尽きるんですが、これからもいろんな人と関わると思うしいろんな助言を求めたくなるけど、全部聞かなくていいと思う。どんなに偉い人のアドバイスよりも、最終的には自分が考え抜いた答えが正しいんだよ。結果的に大成功と言えなくても、自分で考えた、選択をした、そのプロセスがすごく素敵だと思うし大事だと思います。この私の言葉も、「全然聞きません!」という生徒がいてもいいですよ(笑)。何が正解で、何が正しいなんてないんだよね……。先生だって悩むし。ちょっと異質な考えを伝えているのかもしれないけど、まぁそれも頭の片隅のどっかに置いておいてください。生徒のみなさん、5年半本当にありがとうございました。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:さかた校長、こもり教頭放送日時:月~金曜 22:00~23:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/