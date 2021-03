長濱ねる、4月よりJ-WAVEでレギュラースタート「とてもワクワクしている」

長濱ねるが、FMラジオ局J-WAVE(81.3FM)『POP OF THE WORLD』(毎週土曜日6:00~8:00)のナビゲーターに加わることが、「J-WAVE BAR ON LINE feat. JON BATISTE」のオンラインイベントにて発表された。



4月より、ハリー杉山と長濱ねるのツインナビゲートで番組をリニューアルし放送される。



洋楽鑑賞好きでも知られる長濱は、昨年12月、ハリー杉山の休演回で同番組の代打ナビゲーターを務め、選曲にも挑戦し、自身の思い出の楽曲とそのエピソードを紹介するなど、SNSでも話題となった。



そんな長濱が新たに加わり、番組リニューアルの1つは、新コーナー「DOGA FOR YA!」。話題の洋画や海外ドラマから毎週1作品をピックアップして紹介しながら、その作品の主題歌や言語、文化的背景について学ぶ。



さらに、新しい取り組みとして番組のLINE公式アカウント(@popjwave)も開設され、番組の最新情報はもちろん、LINE限定で撮りおろしのスタジオ写真を毎週お届け。生放送中は番組から友だち追加したユーザーに向けて質問を投げかけ、番組リスナーからの回答・メッセージを受け付けるなど、リスナーとより密接に関わる番組にパワーアップされる。



4月3日(土)のツインナビとしての初回放送では、「J-WAVE BAR ON LINE feat. JON BATISTE」で披露された、ジョン・バティステのLIVE音源を特別にオンエア。ハリー杉山と長濱ねるが、イベントの模様を振り返る。



▽長濱ねるコメント

4月から「POP OF THE WORLD」のナビゲーターに加わらせて頂くことになりました。以前一度、参加させていただいたのですが、この番組のすっかり大ファンになっていました! 毎週朝から、ハリーさんと大好きな洋楽を皆さんにお届けしていけるなんて、とてもワクワクしてます。私自身も皆さんと一緒に新しいカルチャーや音楽に出会えるのを楽しみにしています。どうぞよろしくお願いします。



