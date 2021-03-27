TVアニメ「連盟空軍航空魔法音楽隊ルミナスウィッチーズ」の新キャストが発表された。マリア・マグダレーネ・ディートリヒ役を古仲可奈が演じる。

「ワールドウィッチーズ」シリーズの新作として今年放送される「連盟空軍航空魔法音楽隊ルミナスウィッチーズ」は、世界各地を巡り、ネウロイと戦う人々や故郷を追われた人々に歌や音楽で安らぎをもたらす異色の航空団・ルミナスウィッチーズの活躍を描く作品。古仲が演じるマリア・マグダレーネ・ディートリヒは、どんなときでも規律を重んじる、朝が苦手なカールスラント軍人というキャラクターだ。

またルミナスウィッチーズの新アーティスト写真も公開に。併せて6月30日にルミナスウィッチーズの3rdシングル「空に誓うから」がリリースされることも伝えられ、島田フミカネ描き下ろしのジャケットイラストも先行公開された。

さらにニコニコチャンネル「ルミナスウィッチーズチャンネル」が、本日3月27日にオープン。ルミナスメンバーたちが、さまざまな企画を通して成長していく姿を追うバラエティ番組形式となる。初回放送は本日17時15分より配信。本日「AnimeJapan 2021」にて行われた「ルミナスウィッチーズ スペシャルライブステージ♪」の模様をメンバー全員で振り返る。加えて「ストライクウィッチーズ第 501 統合戦闘航空団歌唱集」の発売記念ライブに、ルミナスウィッチーズが出演することも伝えれた。詳細は公式サイトにて確認を。

TVアニメ「連盟空軍航空魔法音楽隊ルミナスウィッチーズ」

2021年に放送スタート

スタッフ

原作：島田フミカネ＆Projekt World Witches

企画：菊池剛、工藤大丈

監督・シリーズ構成：佐伯昭志

副監督：春藤佳奈

キャラクター原案：島田フミカネ

キャラクターデザイン：潮月一也

使い魔デザイン：大高美奈

美術：スタジオ Pablo

色彩設計：日比野仁

撮影監督：江上怜

編集：松原理恵

音響監督：長崎行男

音楽プロデューサー：若林豪

音楽制作：KADOKAWA

プロジェクトリーダー・プロデューサー：立崎孝史

エグゼクティブプロデューサー：久保田光俊

アニメーションプロデューサー：安田孝一

アニメーション制作：シャフト

製作：連盟空軍航空魔法音楽隊2021

キャスト

ヴァージニア・ロバートソン：鳴海まい

渋谷いのり：細川美菜子

リュドミラ・アンドレエヴナ・ルスラノヴァ：藍本あみ

アイラ・ペイヴィッキ・リンナマー：真宮涼

エレオノール・ジョヴァンナ・ガション：都月彩楓

マリア・マグダレーネ・ディートリヒ：古仲可奈

マナイア・マタワウラ・ハト：結木美咲

シルヴィ・カリエッロ：琴坂みう

ジョアンナ・エリザベス・スタッフォード：橘きょう

(c)2021 島田フミカネ・KADOKAWA／連盟空軍航空魔法音楽隊