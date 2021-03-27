公開中のアニメ「ガールズ＆パンツァー 最終章」第3話より、本編の冒頭映像が到着した。

3月26日に公開されたばかりの「ガールズ＆パンツァー 最終章」第3話。冒頭映像には、「最終章」第2話から続く、大洗女子学園と知波単学園の試合の一部が収められている。さらに第3話にて新登場となる、第知波単学園の生徒3人の姿も公開。特二式車長の上西千代子を森谷里美が、九五式操縦手の長谷川タツを伊瀬茉莉也が、九五式砲手の平井花子を安済知佳が演じている。

「ガールズ＆パンツァー 最終章」第3話は全国64館にて公開中。上映第1週目には、キャラクター原案・島田フミカネ描き下ろしのミニ色紙3種が、来場者特典として用意されている。

「ガールズ＆パンツァー 最終章」第3話

上映中

スタッフ

監督：水島努

脚本：吉田玲子

キャラクター原案：島田フミカネ

キャラクターデザイン・総作画監督：杉本功

考証・スーパーバイザー：鈴木貴昭

キャラクター原案協力：野上武志

ミリタリーワークス：伊藤岳史

プロップデザイン：竹上貴雄、小倉典子、牧内ももこ、鈴木勘太

3D監督：柳野啓一郎

モデリング原案：原田敬至、Arkpilot

3DCGI：STUDIOカチューシャ

色彩設計：原田幸子

美術監督：平柳悟

撮影監督：関谷能弘、棚田耕平

編集：吉武将人

音響監督：岩浪美和

音響効果：小山恭正

録音調整：山口貴之

音楽：浜口史郎

アニメーション制作：アクタス

製作：ガールズ&パンツァー最終章 製作委員会

配給：ショウゲート

キャスト

西住みほ：渕上舞

武部沙織：茅野愛衣

五十鈴華：尾崎真実

秋山優花里：中上育実

冷泉麻子：井口裕香

角谷杏：福圓美里

小山柚子：高橋美佳子

河嶋桃：植田佳奈

磯辺典子：菊地美香

近藤妙子：吉岡麻耶

河西忍：桐村まり

佐々木あけび：中村桜

カエサル：仙台エリ

エルヴィン：森谷里美

左衛門佐：井上優佳

おりょう：大橋歩夕

澤梓：竹内仁美

山郷あゆみ：中里望

丸山紗希：小松未可子

阪口桂利奈：多田このみ

宇津木優季：山岡ゆり

大野あや：秋奈

園みどり子：井澤詩織

ナカジマ：山本希望

ねこにゃー：葉山いくみ

蝶野亜美：椎名へきる

西絹代：瀬戸麻沙美

福田：大空直美

玉田：米澤円

細見：七瀬亜深

ほか

(c)GIRLS und PANZER Finale Projekt