「ウィッシュミーメル」10周年記念イベントが期間限定で開催♪

サンリオエンターテイメントが運営するサンリオピューロランド(以下、ピューロランド)では、ピューロランドの人気キャラクター「ウィッシュミーメル」の10周年を記念したイベント「WISH ME MELL 10th Anniversary ~メルの7色チャレンジ~」を2021年4月23日(金)~12月31日(金)の間開催する。



ウィッシュミーメルは、2010年に登場したウサギの女の子。「ありがとう」の気持ちでできた国「メルシーヒルズ」を舞台に、誰かを幸せにすることを目的に活躍する。



キービジュアルでまとっているドレスは、ウィッシュミーメルの10周年のお祝いにと仲間たちが用意したもの。「大人っぽくて素敵すぎるこのドレス…メル、着こなせるかな…。このドレスに似合うように素敵なメルになりたい!」そんな思いから、期間中はウィッシュミーメルが7つのことにチャレンジしていく。



また、期間中は「感謝の気持ちを伝えよう!チャレンジ」として、4Fメルメルショップに「ありがとう」の壁が登場。美味しいものでみんなに喜んでもらいたいという「美味しいものでみんなを喜ばせよう!チャレンジ」では、ウィッシュミーメルが考案したフードメニューの発売も。



他にも歌や踊りにチャレンジしたり、ぬい撮りができるスポットが登場したりと盛りだくさん。さらにハーモニーランド(大分県速見郡日出町)でも「お花を育てて可愛い空間を作ろう!チャレンジ」でお花を育てる楽しさを伝える花壇の登場や、お手紙の楽しさを伝えるため日本郵便のキャラクター「ぽすくま」とのコラボレーションも予定している。



さらに、たくさんの人とコミュニケーションを図る企画も実施予定。

10周年を迎え色んなことにチャレンジするウィッシュミーメルの成長を、ピューロランド・ハーモニーランドで一緒に応援しよう♪



>>>イベントのイメージ画像やグッズを見る(写真24点)



(C)1976, 2009 SANRIO CO., LTD.(C)2021 SANRIO CO., LTD.