楽譜の力を宿した少女たちの物語ーー新プロジェクト『takt op.（タクトオーパス）』発表！

バンダイナムコアーツとディー・エヌ・エー(以下、DeNA)がタッグを結成。

クラシックの楽曲をモチーフにした少女たちが戦う新プロジェクトが発表された。

プロジェクト名前は『takt op.(タクトオーパス)』。



「音楽は、力となる」

楽曲は、少女に宿り力を成した。

かつての時代に生み出された伝説の歌劇、偉大な楽曲。

その楽譜を吹き込まれた新たなる命「ムジカート」。



音楽を失った世界で、音楽の力を用いて戦う

少女達の儚くも美しい、運命の物語。

彼女たちはただ、その先にある歓喜を目指す。



「takt op.」

それは、明日へと音楽を繋ぐプロジェクト。



そんな、かつてない世界観で展開されるこのプロジェクトを彩る、主要キャラクターも公開された。



「運命」(声:本渡楓)

ベートーヴェン:交響曲第5番「運命」

Symphony No.5 in C Minor Op.67

その楽譜を宿すムジカート。

淑やかな少女。声を荒げることなどは少なく、振る舞いも優雅。

しかし、自分の中の価値観に従って動くので、物腰は柔らかいが融通がきかない。少し天然じみたところがあり、

とんでもなくズレたことを言ってしまうことも。



「木星」(声:依田菜津)

ホルスト:大管弦楽のための組曲『惑星』第四楽章「木星」

Jupiter, the Bringer of Jollity Suite 'The Planets' Op.32-4

その楽譜を宿すムジカート。

元気が服着て歩いているような少女。良く笑い良く怒る。

距離感がいい意味で近く、接しやすい存在。

言葉遣いや扱いは乱暴だが、それは誰に対しても同じで、誰が相手でも彼女の振る舞いは変わらない。



「きらきら星」(声:指出毬亜)

モーツァルト:「きらきら星変奏曲」

"Ah vous dirai-je, Maman" K.265 (300e)12 variations

in C Major for Piano

その楽譜を宿すムジカート。

童謡として有名であるからだろうか、本人の外見や性格は幼く、子どもっぽい。

ムジカートの中で一番の甘えん坊。

他の面々もどこかでその甘えを許している。

ドジな一面も、かえって周りを笑顔にさせている。



「ワルキューレ」(声:上坂すみれ)

ワーグナー:舞台祝祭劇「ワルキューレ」

Die Walküre

その楽譜を宿すムジカート。

戦乙女。翼を持った、女神。戦場に咲く華ともいわれる。

すごく真面目だが、頑固。思慮深く、常に任務最優先で物事を考えている。

そのためか、直情的で突撃思考な木星とはたびたび意見を衝突させてしまう。



「カルメン」(声:花守ゆみり)

ビゼー:オペラ「カルメン」

Carmen

その楽譜を宿すムジカート。

美貌にも振る舞いにも、自身の考えにも自信を持っている。

そして、自分の美しさを武器としてはっきりと認識しており、それを使うことにまったく迷いがない。

その堂々とした振る舞いは、意識的にも、無意識にも他人を魅了する。



キャラクター原案・LAM、キーピアニスト・まらしぃ、背景コンセプトアート・わいっしゅ、音楽考証・栗田博文(指揮者)など豪華クリエイター陣が集結した本プロジェクト。



3月26日に配信された「『takt op.(タクトオーパス)』制作発表放送」のアーカイブが現在、配信中となっている。



また、TVアニメ・ゲーム展開の発表と同時にプロジェクトPVも公開された。

PVは「運命」が誰かに向けて語りかけるセリフからスタートし、崩壊した街で戦いに挑む少⼥たちの姿とともに、「コンダクター」が「ムジカート」を指揮し戦いを始めるまでのイントロダクションが描かれている。

さらに、「運命」「木星」「きらきら星」のキャラクターPVも公開となっている。

キャラクター紹介PVは今後も続々と公開予定。

公式Twitterでは3月27日(土)より、本プロジェクトのポスターが当たるフォロー&RTキャンペーンも開催される。



本プロジェクトは、2021年にTVアニメやゲームで展開される予定。

TVアニメやゲームに関する続報や、さらなる参加クリエイターやキャストの情報は、公式Twitterや公式サイトなどで順次公開されていくので、注目したい。



