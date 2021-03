乃木坂46・山崎怜奈も絶賛！「想像できないような戦い方や視点を感じられる」パラスポーツを手軽にVR体験できる「VR short video of ParaRing」とは？

乃木坂46の山崎怜奈(れなち)がパーソナリティをつとめるTOKYO FMの番組「山崎怜奈の誰かに話したかったこと。(だれはな)」。3月24日(水)の放送では、株式会社リクルート サステナビリティ推進室の細貝智博(ほそかい・ともひろ)さんを迎え、同社が制作した360度VRでパラスポーツを疑似体験できる映像「VR short video of ParaRing」について伺いました。現在、「VR short video of ParaRing」で疑似体験できるのは、シッティングバレーボール、車いすテニス、車いすバスケットボール、車いすフェンシング、パラ馬術、パラローイング、パラ卓球、パラ陸上競技、パラ射撃、パラ柔道の計10種目。半谷静香選手によるパラ柔道と、リクルート所属の田澤隼選手によるシッティングバレーボールの動画を鑑賞したれなちは、「種目名を聞いただけだと想像できないような戦い方や視点を感じられるのが、このコンテンツの一番の魅力なのかなと感じました」と感想を口にします。リクルートでは、障がいの有無にかかわらず、一人ひとりが活躍できる社会の実現を目指して、障がい者への理解を広めていくための「パラリング」(※)という活動を推進しています。(※“パラダイムシフト(考え方の変化)”と“リング(つながりの輪)”の造語)その一環として、360度VRでパラスポーツを疑似体験できる映像「VR short video of ParaRing」を制作。リクルート公式YouTubeチャンネルでは、昨年公開した6種目に加え、3月1日(月)から4種目を追加し、計10種目の映像が公開されています。リクルートには、働きながらアスリート活動を両立しているパラアスリートが現在4名所属しており、これまでパラスポーツの体験会などをおこなってきました。しかし、実際に伺って体験会を開催するとなると、器具や場所などの準備やアスリートの時間にも限りがあり、実施回数に限度あったと言う細貝さん。「1人でも多くの方に、より気軽にパラスポーツを疑似体験できるきっかけを提供できないかと考え、VR制作に至りました。スマートフォン1台あれば、いつでも、どこでも、どなたでもYouTubeでVR動画を楽しめます」と制作の経緯を語ります。VRにこだわった理由については、「VR動画ならではの360度見渡せる視界と臨場感で、“パラスポーツの魅力を体感してほしい”という想いがありました」と細貝さん。例えば、車いすバスケットボールでは、選手が車いすに座った状態からゴールを見上げたときの高さを、VRならではのアスリート視点で確認することができます。「座った状態から見ると、“あんなにもゴールが遠いのか……”ということを感じることができます」。また、競技の魅力をより引き出すために、「“視点”を試行錯誤しながら、工夫して撮影しています。選手のヘルメットに装着したカメラで撮影したアスリート視点にこだわっていたのですが、それに加えて“こんなところから(競技を)観たことない!”という場所に意識的に定点カメラを仕掛けることで、迫力のある映像を撮影しています」とこだわりを説明。例えば、車いすテニスでは、ネットの中央にカメラを設置することで、観客も、審判も、選手でさえも観たことのない場所に立っているような視点で360度見渡すことができ、ボールが目の前を通り過ぎる迫力ある映像が楽しめます。「VR short video of ParaRing」では、パラスポーツの競技映像に加え、パラアスリートが競技を始めたきっかけや、競技に懸ける思いなどについて語るインタビュー映像も盛り込んでいます。細貝さんは、そんな映像を通して、「障がい者の方には、自分も“パラスポーツを始めてみよう!”というきっかけとして。健常者の方であればパラスポーツに興味を持ってもらうきっかけを、そしてインタビューを通して障がい者への理解のきっかけになってほしいです」と願いを込めます。さらには、「パラスポーツの普及とパラスポーツを通した障がい者理解、共生社会について考えるきっかけを提供できたらと考えています」と声を大にします。「VR short video of ParaRing」は動画の長さにも工夫があり、1種目あたり2~3分程度の長さにまとめられています。細貝さんは「(パラスポーツを知る)きっかけづくりと、気軽に観ていただきたい」と思いを語り、現在公開中の10種目に加え、ダイジェスト版を制作していることも明かします。「こちらはより1種目あたりの時間を短く編集していて、約6分で10種目を一気に楽しんでいただけるような工夫をしています」。こうしたコンテンツ制作のほか、パラリング活動として「学校教育の現場で活用いただける『パラアスリートの生き方から学ぶ』といった授業コンテンツや、自動販売機の売り上げの一部をパラアスリートに寄付するといった取り組みも推進しています」と紹介。さらに今後の展開について、「これからもパラスポーツ体験VRの対応種目数を順次増やしていく予定です。そして、いまはご自宅で過ごす時間も増えていると思いますので、気分転換としてスマホ1つで、パラスポーツをいつでも、どこでも、気軽に楽しんでいただければと思います」と話していました。▶▶パラスポーツ体験VR、10種目の映像一覧はこちら<番組概要>番組名:山崎怜奈の誰かに話したかったこと。放送日時:毎週月~木曜 13:00~14:55パーソナリティ:山崎怜奈(乃木坂46)番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/darehana/