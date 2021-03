日向坂46渡邉美穂「私の青春時代を支えていただいた」“第二の父”からの熱い言葉に大号泣

日向坂46の埼玉県出身メンバーがお送りしているTOKYO FMの番組「ベルク presents 日向坂46の余計な事までやりましょう」。ラジオならではのトークはもちろん、「やらなくてもよい!?」余計なことまでやってみる! がコンセプト。今後のアーティスト活動、タレント活動、すべてがつながる……未来を見据えたラジオ番組です。3月19日(金)の放送は、2月・3月パーソナリティの渡邉美穂が以前の放送で“ゲストに呼びたい!”と熱望していた、TOKYO FM「SCHOOL OF LOCK!」2代目校長でもある、お笑いトリオ・グランジの遠山大輔さんが登場しました!渡邉:私、ちょっと気になることが1つあったんですけど……。遠山:なんですか?渡邉:今回、遠山さんがゲストに来てくださるということで、遠山さんのことをいろいろ調べたんですよ。そうしたらネットに、“乃木坂46と欅坂46(現在は櫻坂46)のファン”って書いてあって、“あれ!? 日向坂は?”って思ったんですよ!遠山:違う違う違う(笑)。っていうか、それをここで言う!?渡邉:(笑)。でも、それがどうしても気になっちゃって。遠山:オッケーオッケー! 言えることはいっぱいあるから。じゃあ言うよ?渡邉:はい(笑)。遠山:そもそも俺は、けやき坂46の頃からずっと見てきているのよ。渡邉:ありがたいです。遠山:それで、けやき坂46から日向坂46に改名を発表したあとのライブ(「デビューカウントダウンライブ!!」)も観に行かせてもらったりもしてるし。渡邉:え!? そうなんですか?遠山:なんで知らねぇんだよ(笑)。あと、けやき坂46の頃の日本武道館3DAYSあったでしょ? あれも現地で観てるから。渡邉:えー!?遠山:そうよ! そのことをラジオでも言っているんだけどな! 聴いてないんだね、美穂ちゃんが。渡邉:ちょっと……“記憶にございません”。遠山:うわぁ、今のは政治家の流れ。出た! 接待とか受けているんじゃないの(笑)!?渡邉:違いますよ(笑)!――と、和気あいあいとしたトークやコーナーで盛り上がり、あっという間にエンディングを迎えました。渡邉:あっという間にエンディングでーす!遠山:早い!渡邉:早いですよねぇ。今日こうしていらしてくださって、本当にありがとうございました!遠山:こちらこそ、ありがとうございました。渡邉:ぶっちゃけ、今日の私のパーソナリティは何点でした?遠山:460点です。渡邉:キャーーー!! 本当ですか?遠山:美穂ちゃんって結構真に受けるタイプなんだね。渡邉:え、いや、なんかちょっと……え、冗談なんですか?遠山:ハハハ(笑)。いや、ごめんごめん! 本当だよ。ただでもね、美穂ちゃん。渡邉:はい!遠山:僕はね、美穂ちゃんが喋っていることとかやっていることが、“この人は、本当に楽しいと思ってやっているんだろうな”っていつも観ていて感じるわけ。そして、それがそのまま出ているのがこの番組なんだな、っていつも毎週聴きながら思っています。渡邉:はい。遠山:そして、今日も(話をしていて)まったく同じことを思った。何が今嬉しいかっていうと、元々、生徒(「SCHOOL OF LOCK!」でのリスナーの呼称)だった子たちが、いろんなものを抱え、いろんなことに悩みながらも自分の行きたい道に進んで、“今、とても楽しいことができてます!”って言ってもらえることが俺の幸せなの。これは、大げさでもなんでもなくね。それで今、目の前に生徒がいて(活躍している姿をみて)“すごいな、嬉しいな、良かったな”って本当に思ってる。渡邉:グスン……泣かすんじゃねぇ!遠山:本当に泣いてんじゃん。渡邉:ンンンーー(泣)……本当に大げさに聞こえるかもしれないんですけど、(遠山さんのことを)“第二の父”って言っても嘘じゃないくらい、私の青春時代を支えていただいたんですよ。だから……グスン、今そんな方とお話できるなんてすごいなって思って……(号泣)。本当にありがとうございます!遠山:いやいや、嬉しいよ。“俺の(「SCHOOL OF LOCK!」パーソナリティをつとめた)10年の意味がここにある”っていうことが本当にわかりましたよ。そして、これを聴いて“私も、届ける側になりたい”って思ってくれる子たちがたくさんいるわけだからね。そこの“少し先”をずっと走り続けてください!渡邉:はい。……グスン。あの……どういう締め方にすれば良いですか(泣)?遠山:ハハハ(笑)。<番組概要>番組名:ベルク presents 日向坂46の余計な事までやりましょうパーソナリティ:日向坂46(丹生明里、金村美玖、渡邉美穂)放送日時:毎週金曜 20:00~20:30番組Webサイト:https://audee.jp/program/show/51819