日本最大級の野外ロックフェスティバル「FUJI ROCK FESTIVAL21」が、2021年8月20日〜22日に新潟県・湯沢町苗場スキー場で開催されることが発表された。



今年は「KEEP ON FUJI ROCKIN」を掲げ、2020年の開催はあくまで”延期”とした「フジロックフェスティバル」として開催される。海外からアーティストを迎えての開催は断念し、国内のアーティストのみによる開催となり、ラインナップの発表は4月中を予定している。また、昨年のチケットは今年のフジロックでそのまま有効になることも発表。新たに昨年のチケットの払い戻しの対応をするほか、新規チケットも4月中に発売予定であるとのこと。詳細は後日新たに発表される。



また、フジロック・フェスティバル事務局からの公式声明も発表されている。



「KEEP ON FUJI ROCKIN」

昨年フジロックの延期を発表してから、このフレーズを掲げていろいろな取り組みを行ってきました。開催を待ち望んでくれている皆さまやアーティストなど、たくさんの方々の理解と協力を得て、今日まで支えていただいたこと、本当に感謝いたします。



今年、フジロックは苗場での開催実現に向けて、新型コロナウイルス感染防止対策を徹底し、全ての方々が安心・安全に過ごせる「コロナ禍で開催する特別なフジロック」を目指します。



場内各所で混雑が生じないよう入場人数を減らし、苗場の広大な野外空間における大自然の恩恵を活かした「自然と音楽の共生」を目指すフジロックならではの創意工夫を図り、感染リスクの回避に取り組んでまいります。



また、開催するにあたっては、コロナ禍における新たな制約や制限へのご協力を皆さまにお願いすることになりますが、互いに尊重して思いやりを持っていただくことで、安心・安全に過ごせる空間を、一緒に創り上げられると信じています。



フジロックに携わる全ての方々のさらなるご協力の元、一丸となって開催に向けて動き出してまいります。そして、今年8月約束の地「苗場」で再び皆さんとお会いできることを楽しみにしています。



野外フェスティバルの未来は明るいと信じて。NO FESTIVAL, NO LIFE.



―フジロック・フェスティバル事務局





<イベント情報>



「FUJI ROCK FESTIVAL21」



開催日:2021年8月20日(金)、21日(土)、22日(日)新潟県 湯沢町 苗場スキー場

公式URL:https://www.fujirockfestival.com