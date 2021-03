『ゼロワン Others バルカン＆バルキリー』新フォームも公開！

特撮作品『仮面ライダーゼロワン』の番外編、新作Vシネクスト『ゼロワン Others 仮面ライダーバルカン&バルキリー』の劇場上映、Blu-ray&DVD発売が決定した。

本作は2021年3月26日上映の『ゼロワン Others 仮面ライダー滅亡迅雷』の続編であり、「ゼロワン Others シリーズ」の完結編となる。

ティザービジュアルと仮面ライダーバルキリーの新フォームが公開され、ゼロワン・高橋文哉の出演も明らかとなった。



Vシネクスト『ゼロワン Others』シリーズは、令和最初の仮面ライダーとして話題を集めた人気TVシリーズ『仮面ライダーゼロワン』のその後を描くストーリー。



『ゼロワン Others 仮面ライダーバルカン&バルキリー』の主人公の1人・不破諫は、AI犯罪を取り締まる対人工知能特務機関A.I.M.S.の元隊長。かつては、ヒューマギアに命を脅かされたという記憶から、AIに対して強い憎悪を抱いていた。

しかし、後にその記憶は偽りであったことが判明。わだかまりが解け、現在は街の平和を守る「仮面ライダー」として活動している。

そしてもう1人の主人公・刃唯阿は、不破諫が隊長を務めていた頃に技術顧問としてA.I.M.S.に所属し、時にぶつかり合いながらも「相棒」のような立ち位置で共闘していた。

不破がA.I.M.S.を去り、出向元であるZAIAエンタープライズジャパンに戻ってからは、ZAIA社長の天津垓の支配的なふるまいのもと、自身の夢や目標を見失っていた。しかし、夢に向かって突き進む不破の言葉に触れて奮起。自身の信念を見出してZAIAを自主退職し、再び A.I.M.S.へと戻り、現在は隊長して組織をまとめている。



この度解禁されたティザービジュアルでは、仮面ライダーバルカンに抱えられる仮面ライダーバルキリーというセンセーショナルな姿に目が奪われる。両ライダーともショットライザーを手にしながらも、バルカンはまるで手負いのバルキリーを支えているような姿が描かれており、背後には背中を向けながらも、少しだけ2人を見ているかのような仮面ライダー滅亡迅雷が印象的だ。



また仮面ライダーバルキリーの新強化フォームとなる「仮面ライダーバルキリー ジャスティスサーバル」も解禁となった。

長い牙が特徴的なサーバルタイガーをモチーフにしており、牙を彷彿とさせる白い側頭部部分や、鋭い爪のような武器が特徴的だ。高速移動とショットライザーによる銃撃を得意としていたバルキリーの新たな闘い方と、サーバルタイガーゼツメライズキーを手にするまでの物語にもご注目いただきたい。



また、本作には『仮面ライダーゼロワン』の主人公として1年間務めあげた高橋文哉も出演する。3月26日より期間限定上映の『仮面ライダー滅亡迅雷』にもその姿があり、新しく打ち上げられる衛星ウィアに 飛電或人社長自ら乗り込み、宇宙で宇宙飛行士ヒューマギアの宇宙野郎昴らと共にミッションを行うことが紹介された。

本作では宇宙でミッション中となる或人が、長い付き合いの不破や刃とどのように関わってくるのか、是非ご期待あれ。



>>>『ゼロワン Others 仮面ライダーバルカン&バルキリー』の画像を全部見る(写真5点)



(C)2021 石森プロ・ADK EM・バンダイ・東映ビデオ・東映

(C)2019 石森プロ・テレビ朝日・ ADK EM・東映