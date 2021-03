BTSが2枚組ベストアルバム「BTS, THE BEST」を6月16日にリリースする。

「BTS, THE BEST」には、ユニバーサルミュージックに移籍した2017年からこれまでに日本でリリースされた楽曲を収録。移籍第1弾シングルの「血、汗、涙 -Japanese ver.-」をはじめ、日本オリジナル曲の「Lights」や「Stay Gold」、「IDOL」や「Boy With Luv」といった人気曲の日本語バージョンなど全23曲が収められる。また先日JUNG KOOKとback numberによる共作曲であることが発表され話題となった、映画「劇場版シグナル 長期未解決事件捜査班」の主題歌「Film out」もパッケージ。さらに大ヒット曲「Dynamite」もボーナストラックとして収められる。

販売形態は特典ディスクやフォトブックの付く初回限定盤3種とCDのみの通常盤、BTS JAPAN OFFICIAL FANCLUB限定盤、UNIVERSAL MUSIC STORE限定盤、セブンネット限定盤の7種類。初回限定盤AにはBlu-ray、初回限定盤BにはDVDが付属しており、それぞれ「Film out」のミュージックビデオをはじめ、MVのメイキング映像などが収められる。初回限定盤Cには112ページから成るフォトブックレットとステッカー2枚が付属する。

BTS JAPAN OFFICIAL FANCLUB限定盤には、128ページから成るA4サイズのフォトブックレットとA4サイズのステッカーが2枚付属。ブックレットには「BTS, THE BEST」のために撮影された写真に加え、「血、汗、涙」から最新の日本オリジナルアルバム「MAP OF THE SOUL : 7 ~ THE JOURNEY ~」までの作品のために撮影された未公開写真が掲載されるほか、FC限定盤のために行われたメンバーインタビューも収録される。

通常盤、FC限定盤、UNIVERSAL MUSIC STORE限定盤、セブンネット限定盤にはクリアフォトカードが2枚ランダムで封入される。各形態によってクリアフォトカードの写真の種類が異なるので、詳細はBTSのオフィシャルサイトにて確認を。なおBTS JAPAN OFFICIAL FANCLUB、UNIVERSAL MUSIC STORE、セブンネットでは、初回限定盤AもしくはB、初回限定盤C、通常盤、各ストア限定盤をまとめて4種類購入した人に向けた特典も用意される。

タワーレコードをはじめとするCDショップチェーンでも、初回限定盤AもしくはB、初回限定盤C、通常盤の3種同時予約購入者にオリジナル特典が先着で配布される。

なお「Film out」は映画の公開にあわせて4月2日0:00に全世界同時配信される。本日3月26日にYouTubeにてティザー映像が公開された。

BTS「BTS, THE BEST」収録内容

DISC 1(CD)

01. Film out

02. DNA -Japanese ver.-

03. Best Of Me -Japanese ver.-

04. Lights

05. 血、汗、涙 -Japanese ver.-

06. FAKE LOVE -Japanese ver.-

07. Black Swan -Japanese ver.-

08. Airplane pt.2 -Japanese ver.-

09. Go Go -Japanese ver.-

10. IDOL -Japanese ver.-

11. Dionysus -Japanese ver.-

12. MIC Drop -Japanese ver.-

13. Dynamite(Bonus Track)

DISC 2(CD)

01. Boy With Luv -Japanese ver.-

02. Stay Gold

03. Let Go

04. Spring Day -Japanese ver.-

05. ON -Japanese ver.-

06. Don't Leave Me

07. Not Today -Japanese ver.-

08. Make It Right -Japanese ver.-

09. Your eyes tell

10. Crystal Snow

DISC 4(Blu-ray / DVD)

MUSIC VIDEO

・「Film out」Music Video

・「Stay Gold」Music Video

・「Lights」Music Video

・「Airplane pt.2 -Japanese ver.-」Music Video

・「MIC Drop -Japanese ver.-」Music Video

・「血、汗、涙 -Japanese ver.-」Music Video

MAKING

・Making of Jacket Photos

・Film out Making of Music Video

・Stay Gold Making of Music Video [Additional Edition]

・Lights Making of Music Video [Additional Edition]

・Airplane pt.2 -Japanese ver.- Making of Music Video [Additional Edition]

・MIC Drop -Japanese ver.- Making of Music Video [Additional Edition]

・血、汗、涙 -Japanese ver.- Making of Music Video [Additional Edition]