BTSが2枚組ベストアルバム「BTS, THE BEST」を6月16日にリリースする。
「BTS, THE BEST」には、ユニバーサルミュージックに移籍した2017年からこれまでに日本でリリースされた楽曲を収録。移籍第1弾シングルの「血、汗、涙 -Japanese ver.-」をはじめ、日本オリジナル曲の「Lights」や「Stay Gold」、「IDOL」や「Boy With Luv」といった人気曲の日本語バージョンなど全23曲が収められる。また先日JUNG KOOKとback numberによる共作曲であることが発表され話題となった、映画「劇場版シグナル 長期未解決事件捜査班」の主題歌「Film out」もパッケージ。さらに大ヒット曲「Dynamite」もボーナストラックとして収められる。
販売形態は特典ディスクやフォトブックの付く初回限定盤3種とCDのみの通常盤、BTS JAPAN OFFICIAL FANCLUB限定盤、UNIVERSAL MUSIC STORE限定盤、セブンネット限定盤の7種類。初回限定盤AにはBlu-ray、初回限定盤BにはDVDが付属しており、それぞれ「Film out」のミュージックビデオをはじめ、MVのメイキング映像などが収められる。初回限定盤Cには112ページから成るフォトブックレットとステッカー2枚が付属する。
BTS JAPAN OFFICIAL FANCLUB限定盤には、128ページから成るA4サイズのフォトブックレットとA4サイズのステッカーが2枚付属。ブックレットには「BTS, THE BEST」のために撮影された写真に加え、「血、汗、涙」から最新の日本オリジナルアルバム「MAP OF THE SOUL : 7 ～ THE JOURNEY ～」までの作品のために撮影された未公開写真が掲載されるほか、FC限定盤のために行われたメンバーインタビューも収録される。
通常盤、FC限定盤、UNIVERSAL MUSIC STORE限定盤、セブンネット限定盤にはクリアフォトカードが2枚ランダムで封入される。各形態によってクリアフォトカードの写真の種類が異なるので、詳細はBTSのオフィシャルサイトにて確認を。なおBTS JAPAN OFFICIAL FANCLUB、UNIVERSAL MUSIC STORE、セブンネットでは、初回限定盤AもしくはB、初回限定盤C、通常盤、各ストア限定盤をまとめて4種類購入した人に向けた特典も用意される。
タワーレコードをはじめとするCDショップチェーンでも、初回限定盤AもしくはB、初回限定盤C、通常盤の3種同時予約購入者にオリジナル特典が先着で配布される。
なお「Film out」は映画の公開にあわせて4月2日0:00に全世界同時配信される。本日3月26日にYouTubeにてティザー映像が公開された。
BTS「BTS, THE BEST」収録内容
DISC 1（CD）
01. Film out
02. DNA -Japanese ver.-
03. Best Of Me -Japanese ver.-
04. Lights
05. 血、汗、涙 -Japanese ver.-
06. FAKE LOVE -Japanese ver.-
07. Black Swan -Japanese ver.-
08. Airplane pt.2 -Japanese ver.-
09. Go Go -Japanese ver.-
10. IDOL -Japanese ver.-
11. Dionysus -Japanese ver.-
12. MIC Drop -Japanese ver.-
13. Dynamite（Bonus Track）
DISC 2（CD）
01. Boy With Luv -Japanese ver.-
02. Stay Gold
03. Let Go
04. Spring Day -Japanese ver.-
05. ON -Japanese ver.-
06. Don't Leave Me
07. Not Today -Japanese ver.-
08. Make It Right -Japanese ver.-
09. Your eyes tell
10. Crystal Snow
DISC 4（Blu-ray / DVD）
MUSIC VIDEO
・「Film out」Music Video
・「Stay Gold」Music Video
・「Lights」Music Video
・「Airplane pt.2 -Japanese ver.-」Music Video
・「MIC Drop -Japanese ver.-」Music Video
・「血、汗、涙 -Japanese ver.-」Music Video
MAKING
・Making of Jacket Photos
・Film out Making of Music Video
・Stay Gold Making of Music Video [Additional Edition]
・Lights Making of Music Video [Additional Edition]
・Airplane pt.2 -Japanese ver.- Making of Music Video [Additional Edition]
・MIC Drop -Japanese ver.- Making of Music Video [Additional Edition]
・血、汗、涙 -Japanese ver.- Making of Music Video [Additional Edition]